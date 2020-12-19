Соліст рок-гурту Thirty Seconds to Mars і Джокер з фільму "Загін самогубців", Джаред Лето – актор, який отримав Оскара. Його вважають найвідданішим актором Голлівуду, а тіло Джареда прикрашають кілька геометричних татуювань. Men 24 розповість, що ж означають тату Джареда Лето!

На тілі Джареда Лето ти можеш побачити мінімалістичні, але надзвичайно естетичні татуювання, які особливо важливі для музиканта. Розберімося на Men 24, що вони означають та чому він їх наніс на своє тіло.

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1. Алхімічні трикутники на обох передпліччях. Джаред наніс 2 алхімічні трикутники на тильній стороні передпліччя. Малюнки мають геометричну форму та є алхімічним символом повітря.

2. Символ Ешелону X на лівому передпліччі. На лівому передпліччі Джареда нанесений символ Ешелону X. Це один з логотипів гурту Thirty Seconds to Mars.

3. Римські стріли на обох литках. На кожній ікрі Джареда Лето є по римській стрілці. Вони також відсилають до гурту, в якому грає музикант й актор.

4. Орбіс-Епсілон на спині. Джаред Лето наніс на спину Орбіс-Епсілон. Orbis epsilon – один з логотипів рок-гурту. Це коло, розділене на 2 частини з 4 стрілками, що виходять з нього. Це символічне зображення Всесвіту.

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5. Символ на його правому зап'ясті. На праве зап'ястя Джаред Лето наніс незвичний символ. Це суміш усіх символів, які представляють його гурт Thirty Seconds to Mars.

6. Provehito in Altum на його грудях. Це девіз рок-гурту. Джаред наніс його на правій стороні нижче ключиці. Сама фраза – латинська метафора, яка означає "злетіти у безодню".

Джаред Лето надзвичайно відданий своєму рок-гурту. Тож не дивно, що усі татуювання на його тілі пов'язані з Thirty Seconds to Mars. А ще він на власному прикладі показує, що мінімалістичні малюнки можуть бути відмінною прикрасою!

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