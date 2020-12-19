Солист рок-группы Thirty Seconds to Mars и Джокер из фильма "Отряд самоубийц", Джаред Лето – актер, получивший Оскар. Его считают самым преданным актером Голливуда, а тело Джареда украшают несколько геометрических татуировок. Men 24 расскажет, что же означают тату Джареда Лето!

На теле Джареда Лето ты можешь увидеть минималистичные, но очень эстетические татуировки, которые особенно важны для музыканта. Разберемся на Men 24 , что они означают и почему он их нанес на свое тело.

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1. Алхимические треугольники на обоих предплечьях. Джаред нанес 2 алхимические треугольники на тыльной стороне предплечья. Рисунки имеют геометрическую форму и является алхимическим символом воздуха.

2. Символ Эшелона X на левом предплечье. На левом предплечье Джареда нанесен символ Эшелона X. Это один из логотипов группы Thirty Seconds to Mars.

3. Римские стрелы на обеих икрах. На каждой икре Джареда Лето является по римской стрелке. Они также отсылают к группе, в которой играет музыкант и актер.

4. Орбис-Эпсилон на спине. Джаред Лето нанес на спину Орбис-Эпсилон. Orbis epsilon – один из логотипов рок-группы. Это круг, разделенный на 2 части с 4 стрелками, выходящими из него. Это символическое изображение Вселенной.

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5. Символ на его правом запястье. На правое запястье Джаред Лето нанес необычный символ. Это смесь всех символов, которые представляют его группу Thirty Seconds to Mars.

6. Provehito in Altum на его груди. Это девиз рок-группы. Джаред нанес его на правой стороне ниже ключицы. Сама фраза – латинская метафора, означающая "взлететь в бездну".

Джаред Лето очень предан своей рок-группе. Неудивительно, что все татуировки на его теле связанные с Thirty Seconds to Mars. А еще он на собственном примере показывает, что минималистичные рисунки могут быть отличным украшением!