Кріс Еванс – крутий хлопець, котрий обирає смокінг для червоної килимової доріжки та й узагалі віддає перевагу стриманому стилю. Але під цим усім вбранням ховається низка татуювань. І більшість з них, якщо не всі, мають значення для актора. Гайда розбиратися на Men 24, чим же прикрашене тіло Капітана Америки Кріса Еванса.

На цей матеріал нас надихнув ролик, який нещодавно Кріс Еванс виклав на своїй сторінці в інстаграмі. На ньому актор стрибає у басейн у шортах. Тож кожен прискіпливий фанат зміг побачити, що на тілі Капітана Америки з'явилося ще одне нове тату. Читай на Men 24, якими татуюваннями Кріс Еванс прикрасив своє тіло й чому.

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Які тату є на тілі Кріса Еванса?

Зірка Месників

Як і четверо його товаришів по команді, котрі брали участь у зйомках фільмів "Месники", Кріс зробив тату у вигляді зірки у формі літери "А" з цифрою 6. Такі ж є у Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауні-молодшого, Кріса Хемсворта, а також Джеремі Реннера.

Five of the six original AVENGERS actors (@RobertDowneyJr, @ChrisEvans, @chrishemsworth, Scarlett Johansson, and @Renner4Real) have all received this matching tattoo to commemorate their MCU journey... pic.twitter.com/J3xCwOpcm8 — MCU - The Direct (@MCU_Direct) May 8, 2018

Бик і цитата Екхарт Толле

Якщо ми глянемо на верхню частину лівої руки Кріса, то побачимо бика. Це знак Зодіаку його матері Лізи, котра є Тельцем. А на грудях видніється фраза духовного наставника Екхарта Толле: "Коли ви втрачаєте контакт з внутрішнім спокоєм, ви втрачаєте контакт з самим собою. Коли ви втрачаєте контакт з собою, ви втрачаєте себе у світі".



Бик символізує знак Зодіаку його матері Лізи

Ініціали на щиколотці

На правій щиколотці ми бачимо витатуйовані ініціали "SCS", написані на честь його братів Скотта, Карлі та Шенні, яких він надзвичайно любить.

Данина іншому колезі по цеху

Під час зйомок фільму "Прокол" (2011) ми побачили фразу, яку він набив на честь свого найкращого друга та партнера Метта Бардслі. Він загинув у ДТП у 2003 році: "У любовній пам'яті про Бардслі, зі мною завжди".



У фільмі "Прокол" видно тату, присвячене Метту Бардслі

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Вірний, як і більшість

На його правій руці є слово "Лояльність" (вірність по-іспанськи). Це тату він безсоромно показав під час парфумерної кампанії Gucci Guilty з Еван Рейчел Вуд.



Фото Кріса Еванса, зроблене для рекламної кампанії Gucci Guilty

Китайська літера, яку видалили

Коли він почав свою блискучу кар'єру, ми побачили, що у нього також була викарбована китайська літера 氏 (ши) на правій руці – тенденція 2000-х років, яка, на щастя, не повернулася. Коли він зрозумів, що це слово означає "прізвище", а не "сім'я", – слово, яке він хотів набити, – він видалив його.

Доджер – член сім'ї

У Кріса є пес, якого звуть Доджер. І йому голлівудський актор теж присвятив тату. Ну любить Капітан Америка набивати імена тих, кого надзвичайно цінує.

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Кріс Еванс на власному прикладі доводить, що потрібно чітко розуміти сенси та зміст того, що ти наносиш на своє тіло. Нехай кожне твоє тату щось означатиме для тебе. Або ж буде відмінною прикрасою твого тіла!