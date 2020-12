Кріс Гемсворт – міцний горішок. Він на власному прикладі надихає прокачувати тіло, використовуючи лише власну вагу. Але в цьому матеріалі мова піде не про тренування, а про татуювання. Читай на Men 24, що означають татуювання, які прикрашають тіло Кріса Гемсворта.

Кріс Гемсворт, якого більшість знає завдяки ролі бога грому та блискавки Тора, не прикрашає своє тіло беззмістовними малюнками. Кожне його тату має значення. Тож гайда на Men 24 розбиратися, що ж таке набив собі на тілі Кріс Гемсворт.

1. Літери C, E, I, T і S на правому зап'ясті

Значення: Кріс підписав свою праву руку ініціалами імен членів своєї сім'ї. Татуювання читається як "C, E, I, T, S", що означає Кріс, Ельза й їхні діти Індія, Трістан і Саша. Таке ж татуювання є в його дружини Ельзи Патакі.



Це тату присвячене сім'ї Кріса Гемсворта / Фото Pinterest

2. Ілюстрація доктора Сьюза на лівому біцепсі

Значення: Кріс набив на своїх біцепсах ілюстрацію доктора Сьюза. Він фанат робіт доктора Сьюза. Малюнок "Oh, The Places You'll Go" ("О, місця, куди ви підете"), який є ідеальним проводом для випускників – з дитячого садка, середньої школи, коледжу і не тільки!



Малюнок наносять після випуску зі школи, коледжу або чого іншого / Фото The Superficial

3. Татуювання знак Месників на правому ребрі

Значення: Кріс наніс на праву грудну клітку логотип Месників разом з чотирма іншими членами команди Месників. "П'ять з первинних шести Месників зробили татуювання", – сказав якось Дауні-молодший в інтерв'ю Entertainment Weekly. Шостим був татуювальник, який зробив це для них п'ятьох. А от відмовився від нанесення цього татуювання Марк Руффало. Цікаво, що тату – ідея Скарлетт Йоханссон.

Цікавий факт: татуювання, які є на тілі Кріса Гемсворта у фільмі Netflix "Евакуація" – тимчасові. Просто глянь його нещодавнє відео з тренувань, на якому видно, що на тілі актора татуювань катма.

Кріс Гемсворт – приклад того, що зовсім не обов'язково наносити на своє тіло величезну кількість татуювань. Нехай їх буде кілька. Нехай вони будуть мінімалістичними. Але найважливішим є те, що усі ці малюнки повинні щось означати для тебе!