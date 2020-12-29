Джейсон Момоа – американский актер. Бешеную популярность он получил благодаря своей роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов". Тело актера покрыто множеством татуировок. Разбираемся на Men 24, что означают татуировки на теле Джейсона Момоа.

Джейсон Момоа – крутой актер, чьё тело украшает множество татуировок. На них мы и остановимся в нашем новом материале. Айда на Men 24 разбираться, какие тату есть на теле Джейсона Момоа.

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1. Детские подписи

С левой стороны на груди Джейсона есть смешные татуировки, на которых изображены подписи его детей, выполненные красно-черным цветом. Мы ни на что не намекаем. Сам понимаешь.

Значение: эти татуировки имеют чрезвычайно милую историю происхождения. Джейсон Момоа чрезвычайно близок со своими детьми, и он попросил Лолу и Вольфа поставить свои подписи, которые он решил навсегда запечатлеть на собственном теле.

2. Гавайский фамильный герб

На левом предплечье можно увидеть герб. Это характерная татуировка с его гавайской культурой.

Значение: татуировка на самом деле является гербом гавайской семьи. Джейсон родился на Гавайях, и в знак уважения своей гавайской культуры, он сделал эту татуировку. Гавайцы поклоняются Аумакуа, которого они считают своим духом-хранителем. Они верят, что он приходит им на помощь в трудные времена в разных формах и образах, как их опекун. Таким образом, в семье Момоа акула считается их духом-хранителем. Это тату посвященное ей, поскольку маленькие треугольники изображают зубы акулы.

Это должно убрать темноту из вашего сердца и принести свет,

– сказал Момоа в интервью.

3. Простая линия

На тыльной стороне левой руки Джейсона Момоа можно увидеть простенькую татуировку – линию. Он сделал ее 7 июня 2014 в тату-мастера Махала Тобиаса из Лос-Анджелеса.

Значение: эта татуировка принадлежит к традиционным акульим зубам.

4. Компас

На правом предплечье можно увидеть компас.

Значение: Джейсон утверждает, что получил эту татуировку как источник его направления в жизни и при принятии решений.

5. Имя лучшего друга

17 июня 2014 Момоа сделал татуировку с именем своего покойного лучшего друга на среднем пальце правой руки. Имя "Диабло" написано вертикально.

Значение: в одном из своих постов в инстаграме Джейсон Момоа рассказал поклонникам, что посвятил татуировку лучшему другу.

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6. Гордость цыган

На внутренней стороне правой руки Джейсона Момоа можно увидеть татуировку с надписью "Гордость цыган".

Значение: продюсерскую компанию Джейсона также называют Pride of Gypsies. Он основал ее в 2010 году. Компания ориентирована на создание уникального и изобретательного контента. Gypsy – человек со свободой мысли, тогда как Pride отсылает к прайду львов. Поэтому название компании вдохновлено ​​собственной верой в то, что они являются группой художников-энтузиастов, которые стремятся создавать и производить привлекательный контент.

7. Всегда б ыть пьяным

На внешней стороне правого предплечья Джейсона Момоа есть татуировка, сделанная курсивом черным шрифтом.

Значение: французский фраза, написанная на предплечье Джейсна, очень проста: "etre toujours ivre". Она означает: "Всегда быть пьяным". Эту татуировку он сделал во время съемок "Игры престолов".

8. Череп

Если присмотреться, то под большим пальцем Джейсона Момоа есть маленький череп.

Значение: актер утверждает, что любит черепа. Поэтому решил найти на теле маленький уголок, посвященный им.

9. Пейзаж

7 июня 2014 Джейсон Момоа сделал татуировку с изображением пейзажа на своем теле. Сопровождается он надписью "min engel", полумесяцем и пятиконечной звездой.

Значение: текст татуировки на теле звезды написан на норвежском языке, что означает "мой ангел". Что касается самого пейзажа, то неизвестно какой символизм он несет для актера.

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