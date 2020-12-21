47-летний британский актер Джуд Лоу – настоящий любимец миллионов. Он сыграл в десятках фильмов, но в последнее время активно обсуждают его роль молодого Альбуса Дамблдора во франшизе "Фантастические твари". Men 24 попытается разобраться, что означают татуировки, нанесенные на тело Джуда Лоу.

Джуда Лоу сложно назвать фанатом татуировок, но его тело таки украшают несколько рисунков. Айда вместе с Men 24 разбираться, что же означают татуировки на теле Джуда Лоу.

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1. Татуировка рыба

На левом предплечье Джуда Лоу красуется рисунок рыбы.

Значение: Ранее Джуд сделал татуировку с текстом песни "Sexy Sadie" английского рок-группы The Beatles. Если верить источникам, то тату он сделал для своей бывшей жены Сэди Фрост, с которой он расстался 29 октября 2003. После этого он решил скрыть текст песни синей рыбкой. Сама же татуировка – символ власти, лидерства, грации, красоты, движения, верности, успеха, счастья и мести.



На левом предплечье Джуда Лоу – тату с рыбой

2. Татуировка с текстом

Также на левом предплечье Джуда Лоу была татуировка с текстом.

Значение: А вот так и выглядела та татуировка, посвященная жене. Как видишь, рыбка его искусно замаскировала, скрыв прошлое под слоем краски.



Именно этот текст Джуд Лоу посвятил своей бывшей жене Сэди Фрост

3. Символ

На правом предплечье Джуда Лоу есть еще одно минималистичное татуировки.

Значение: Если верить источникам, то это татуировка связана с "Теорией эффекта бабочки Роршаха" в сочетании с инициалами JL Джуда Лоу.



Юный Джуд Лоу щеголяет татуировкой с инициалами JL

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4. Пирамида

На левом предплечье, ниже рыбки еще одну татуировку.

Значение: Пирамида с 2 красными точками, 1 красным кругом и 1 зеленым кругом, в котором есть зеленая точка, символизирует успех тяжелого труда, который он выполнил в течение всей своей жизни. Также она означает конечную цель, которую актер хотел достичь.



Пирамида – успех тяжелого труда и цели, которую актер хочет достичь

5. Муравьи

А еще на правом предплечье Джуда Лоу есть несколько маленьких муравьев.

Значение: Группа муравьев – символ тяжелого труда, организации, единства, силы, трудолюбия и дисциплины.



Группа муравьев – символ тяжелого труда, единства и силы

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