Еліна Світоліна – українська тенісистка, відома спортсменка. Свою професійну кар'єру вона розпочала у 2010 році. Зараз вона – 5-та у рейтингу WTA, і не планує зупинятися на досягнутому. А Men 24 цього разу поговорить про татуювання сексуальної тенісистки. Хоч їх і небагато, але кожне має особливе значення для красуні.

26-річна Еліна Світоліна не лише чарівна дівчина, а й надзвичайно крута спортсменка. Її досягненням може позаздрити будь-який спортсмен. Гайда разом з Men 24 дивитися, які тату є на тілі української тенісистки.

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1. Carpe Diem

На правій руці у неї є татуювання з крилатим виразом латиною Carpe Diem.

Значення: Carpe Diem означає жити сьогоденням. Татуювання поширене серед багатьох. Його набивають на своє тіло, щоб нагадати собі, що ми повинні максимально зосередитися на тому, щоб насолоджуватися миттєвістю, не думаючи про наслідки. Сама ж тенісистка зізнається, що для неї цей вираз має дуже особисте значення. І воно значно більше, ніж ми можемо підозрювати.

2. Геометричний портрет тигра

Збоку на лівій верхній частині стегна Еліни можна побачити тигра.

Значення: тигр символізує силу, мужність та впевненість. Вона зробила це татуювання у 2017 році. А сам малюнок фанати спортсменки побачили, коли вона знімалася для одного з журналів.

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3. Татуювання Ом

На внутрішній стороні правого зап'ястя Еліни витатуйований символ "Ом".

Тенісистка зізнається, що у неї були важкі часи у житті, і вона надзвичайно пишається тим, як з усім справляється. Вона просто намагається насолоджуватися моментом. І якщо в молодості Еліна була дуже емоційною, не могла стримувати спокій, то зараз вона розуміє, що спокій приходить з досвідом.

Це просто життя – я намагаюся кожен день пізнавати щось нове. Це дуже захоплююче життя, яке я веду зараз, граючи в теніс і досягаючи своїх цілей. І, звичайно, мені теж дуже пощастило,

– зізнається Світоліна.

Значення: для Еліни Світоліної тату Ом – символ того, що вона набула здібність заспокоюватися.

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Еліна Світоліна талановита та надзвичайно спокуслива українська тенісистка. А прикрашають її тіло лише ті татуювання, які мають для неї особливе значення.