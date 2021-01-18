Марвін Платтенгардт – німецький професійний футболіст, який виступає у Бундеслізі за "Герт" і збірну Німеччини. У нього на тілі багато цікавих татуювань, які мають важливе значення для захисника. Гайда разом з Men 24 розбиратися, що означають тату на тілі Платтенгардта.

28-річний Марвін Платтенгардт оздобив своє тіло безліччю яскравих і цікавих татуювань. Спробуймо разом з Men 24 розбиратися, які мають значення ці малюнки для футболіста.

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1. Діва Марія

На правому плечі гравця є татуювання з Дівою Марією. Замість звичайного сяйва над її головою витатуйований символ нескінченності.

Значення: татуювання Діви Марії на правому плечі – символ безумовної любові та надії у важкі часи. Татуювання спостерігає за ним і надає йому сил. Також воно означає, що перед нами релігіозний футболіст.

2. Хрест і квітка

Під татуюванням Діви Марії є татуювання у вигляді гігантського хреста, який покриває його правий біцепс. На його руці також нанесені візерункові лінії, що покривають його біцепс, а також хрест. Під хрестом витатуйована квітка.

Значення: хрест на руці футболіста представляє його релігійні погляди та символізує жертву Ісуса Христа за порятунок людства.

3. Ластівка

У верхній частині правого передпліччя гравця є татуювання у вигляді птаха. Дата 10.10.88 також витатуйована поруч з птахом.

Значення: дата на його руці – одна з багатьох, витатуйованих на його правій руці Вона відповідає цитаті, яку він присвятив своїй сім'ї. Її він наніс на внутрішню сторону. Всі різні дати на його руках – це дати народження членів сім'ї.

4. Перо, цитата та фраза

На зовнішній стороні його правого передпліччя витатуйоване велике перо. Над ним також витатуйована цитата: "Сприймай мене таким, яким я є", а поруч з пером нанесена дата 26.01.92.

Значення: татуювання пера на руці – символ хоробрості, відваги та свободи. Цитата описує, наскільки він пишається собою та хоче, щоб усі сприймали його таким, яким він є. Дата на його руці – дата народження. Футболіст народився 26 січня 1992 року, тож за лічені дні святкуватиме.

5. Цитата та дата

Цитата "Тільки небо – межа" витатуйована під малюнком з пером на його правому передпліччі, а дата 02.12.65 витатуйована на внутрішній стороні його правого зап'ястя. Інша частина його передпліччя повністю покрита вицвілим татуюванням з лускою.

Значення: цитата на його руці є мотиваційною, що змушує футболіста працювати старанніше. А дата – дата народження одного з членів сім'ї.

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6. Крила та сім'я

На верхній стороні його правого передпліччя витатуйована пара крил і дата під ними. На внутрішній стороні його правого передпліччя є татуювання "Врятуй мене і мою сім'ю" разом з маленькими зірочками. На внутрішній стороні його ліктя витатуйована ще одна дата.

Значення: татуювання з цитатою захищає його сім'ю та самого футболіста. Крила на його руці символізують смерть його любої матері. Про членів його сім'ї відомо дуже мало, крім батька.

7. Татуювання з літерами

На лівому біцепсі гравця витатуйовано кілька літр: "K, R, D, M, L".

Значення: татуювання з літер на його руці – імена членів його сім'ї. K – його батько Курт, M – його ім'я. L – його брат Лука. Імен На правій руці більше татуювань нема. Оскільки його мама не надто любила татуювання, то він вирішив цю руку більше не рухати.

8. Татуювання на грудях

На правій стороні грудей гравця витатуйовано кілька слів. Вони кажуть: "Життя занадто коротке, щоб турбуватися про дурні речі. Радіти, веселитися! Не шкодувати ні про що. І не дозволяй людям збивати тебе".

Значення: татуювання також є певною мотивацією, яка допомагає футболісту ігнорувати те, що кажуть люди. Воно надихає насолоджуватися життям на повну, а також спонукає до цього інших.

9. Вовк

На правому стегні Марвіна є татуювання з мордою вовка.

Значення: татуювання вовка на правому стегні – символ сили та відваги. Він також є опікуном та служить захисником його сім'ї.

10. Татуювання на стегні

На його лівому стегні є ще одна цитата: "Familie ist da, wo das Leben beginnt und die Liebe niemals endet".

Значення: цитата німецькою мовою перекладається так: "Сім'я – це те місце, де життя починається, а любов ніколи не закінчується" і показує, наскільки він любить свою сім'ю та близький до неї.

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Марвін Платтенгардт – один з тих футболістів, чиї татуювання здебільшого присвячені сім'ї. Малюнки на його тілі дають можливість усім зрозуміти, наскільки він цінує рідних, і наскільки він з ними близький.