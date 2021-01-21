Элина Свитолина: что означают татуировки на теле сексуальной теннисистки
Элина Свитолина – украинская теннисистка, известная спортсменка. Свою профессиональную карьеру она начала в 2010 году. Сейчас она – 5-я в рейтинге WTA, и не планирует останавливаться на достигнутом. А Men 24 на этот раз поговорит о татуировках сексуальной теннисистки. Хотя их и немного, но каждое имеет особое значение для красавицы.
26-летняя Элина Свитолина не только очаровательная девушка, но и чрезвычайно крутая спортсменка. Ее достижениям может позавидовать любой спортсмен. Айда вместе с Men 24 смотреть, какие тату есть на теле украинской теннисистки.
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1. Carpe Diem
На правой руке у нее есть татуировка с крылатым выражением латыней Carpe Diem.
Значение: Carpe Diem значит жить настоящим. Татуировка распространена среди многих. Ее набивают на свое тело, чтобы напомнить себе, что мы должны максимально сосредоточиться на том, чтобы наслаждаться мгновением, не думая о последствиях. Сама же теннисистка признается, что для нее это выражение имеет очень личное значение. И оно гораздо больше, чем мы можем подозревать.
2. Геометрический портрет тигра
Сбоку на левой верхней части бедра Элины можно увидеть тигра.
Значение: тигр символизирует силу, мужество и уверенность. Она сделала эту татуировку в 2017 году. А сам рисунок фанаты спортсменки увидели, когда она снималась для одного из журналов.
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3. Татуировка Ом
На внутренней стороне правого запястья Элины вытатуированный символ "Ом".
Теннисистка признается, что у нее были тяжелые времена в жизни, и она чрезвычайно гордится тем, как со всем справляется. Она просто пытается наслаждаться моментом. И если в молодости Элина была очень эмоциональной, не могла сдерживать спокойствие, то сейчас она понимает, что оно приходит с опытом.
Это просто жизнь – я стараюсь каждый день узнавать что-то новое. Это очень увлекательная жизнь, которую я веду сейчас, играя в теннис и достигая своих целей. И, конечно, мне тоже очень повезло,
– признается Свитолина.
Значение: для Элины Свитолиной тату Ом – символ того, что она приобрела способность успокаиваться.
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Элина Свитолина талантливая и очень соблазнительная украинская теннисистка. А украшают ее тело только те татуировки, которые имеют для нее особое значение.
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