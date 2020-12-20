Ерік Вініцій Сільва – бразильський професійний боєць MMA, котрий наразі виступає у напівсередній вазі. Він не лише надзвичайно сильний суперник. А й той, чиє тіло прикрашає десяток татуювань. Men 24 спробує розібратися, що ж означають малюнки, які вибрав для себе Ерік Сільва.

На тілі Еріка Сільви понад десяток татуювань. Більшість з них розкидані на його руках і плечах. Розбираємося на Men 24, що означають татуювання на тілі бійця UFC Еріка Сільви.

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1. Arte Suave

Значення: "Arte Suave" – португальське слово, яке англійською означає "ніжне мистецтво". По суті, це вдячність і честь зброї, битві або бойовим мистецтвам. Arte Suave також відомий як прямий переклад "Джиу-Джитсу".



Це татуювання присвячене бойовим мистецтвам

2. Lettycia Silva

У верхній правій частині живота в Еріка є татуювання з написом "Леттісія Сільва".

Значення: Леттісія Сільва (Леттісія Маестрі до заміжжя) – ім'я дружини Еріка. У Еріка і Леттісії двоє синів.

3. Етнічне татуювання

Ліва рука Еріка покрита тату. Племінні татуювання в основному символізують культуру, спадщину та досягнення, проте, що ще важливіше, вони є найпоширенішими символами сили та захисту.



Етнічне татуювання – найпоширеніший символ сили та захисту

4. 1984

1984 написано на кісточках пальців лівої руки.

Значення: Ерік народився у 1984 році, і, таким чином, це татуювання вказує на рік його народження.



Ерік Сільва народився у 1984 році

5. Хрест і крила ангела

На внутрішньому правому боці Еріка намальований величезний хрест, оточений крилами ангела з обох сторін.

Значення: Хрест – символ того факту, що Ерік – християнин і твердо вірить в християнство. Крила ангела на хресті символізують релігійну свободу та шану близькій людині, якої більше немає у цьому світі. Однак люди також наносять татуювання хреста з крилами ангела як символ пам'яті Ісуса Христа і його жертви.



Хрест і крила символізують те, що боєць – християнин

6. Хрест

Ще один хрест витатуйований на лівій стороні шиї Еріка.

Значення: Хрест, священний символ християн, свідчить, що Ерік – твердо вірить в Ісуса Христа і його благословення. Сам Ерік багато разів визнавав, що він дотримується твердих релігійних цінностей і переконань.

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7. Віра

На правій руці в Еріка є напис "Віра".

Значення: Ерік говорить, що це татуювання – символом його віри в Ісуса Христа і його благословення над ним завжди.

8. Татуювання на пальцях

На безіменному пальці та мізинці Еріка намальовані корона і номер 10 відповідно.

Значення: корона – символ перемоги, сили та тріумфу.

9. Татуювання на шиї

Фраза "Процес любові" витатуйована на правій стороні його шиї.

10. Татуювання з трояндою

Значення: Роза – символ любові, романтики та прихильності, нанесена на ліву руку Еріка.

11. Татуювання з черепом

На правому передпліччі Еріка намальований череп.

Значення: Череп вважається символом смерті та мертвих. Однак череп також може використовуватися як символ вашої сили у подоланні усіх перешкод і труднощів.

12. Тигр

Половина морди тигра витатуйована на правій руці Еріка.

Значення: тату тигр – ще один символ вашої сили, могутності й відваги.



Тигр – символ сили, могутності та відваги

13. Племінні татуювання

Як і його ліве плече і передпліччя, його праве плече та рука також покриті довгим племінним візерунком.

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Тіло Еріка Сільви поєднує на собі малюнки, присвячені предкам, а також релігійним образам. Якщо вірити бійцю UFC, то саме віра в Бога та у свої сили дозволили йому досягнути успіху.