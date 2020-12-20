Ерік Сільва: що означають татуювання на тілі бразильського бійця UFC
Ерік Вініцій Сільва – бразильський професійний боєць MMA, котрий наразі виступає у напівсередній вазі. Він не лише надзвичайно сильний суперник. А й той, чиє тіло прикрашає десяток татуювань. Men 24 спробує розібратися, що ж означають малюнки, які вибрав для себе Ерік Сільва.
На тілі Еріка Сільви понад десяток татуювань. Більшість з них розкидані на його руках і плечах. Розбираємося на Men 24, що означають татуювання на тілі бійця UFC Еріка Сільви.
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1. Arte Suave
Значення: "Arte Suave" – португальське слово, яке англійською означає "ніжне мистецтво". По суті, це вдячність і честь зброї, битві або бойовим мистецтвам. Arte Suave також відомий як прямий переклад "Джиу-Джитсу".
Це татуювання присвячене бойовим мистецтвам
2. Lettycia Silva
- У верхній правій частині живота в Еріка є татуювання з написом "Леттісія Сільва".
Значення: Леттісія Сільва (Леттісія Маестрі до заміжжя) – ім'я дружини Еріка. У Еріка і Леттісії двоє синів.
3. Етнічне татуювання
Ліва рука Еріка покрита тату. Племінні татуювання в основному символізують культуру, спадщину та досягнення, проте, що ще важливіше, вони є найпоширенішими символами сили та захисту.
Етнічне татуювання – найпоширеніший символ сили та захисту
4. 1984
- 1984 написано на кісточках пальців лівої руки.
Значення: Ерік народився у 1984 році, і, таким чином, це татуювання вказує на рік його народження.
Ерік Сільва народився у 1984 році
5. Хрест і крила ангела
- На внутрішньому правому боці Еріка намальований величезний хрест, оточений крилами ангела з обох сторін.
Значення: Хрест – символ того факту, що Ерік – християнин і твердо вірить в християнство. Крила ангела на хресті символізують релігійну свободу та шану близькій людині, якої більше немає у цьому світі. Однак люди також наносять татуювання хреста з крилами ангела як символ пам'яті Ісуса Христа і його жертви.
Хрест і крила символізують те, що боєць – християнин
6. Хрест
- Ще один хрест витатуйований на лівій стороні шиї Еріка.
Значення: Хрест, священний символ християн, свідчить, що Ерік – твердо вірить в Ісуса Христа і його благословення. Сам Ерік багато разів визнавав, що він дотримується твердих релігійних цінностей і переконань.
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7. Віра
- На правій руці в Еріка є напис "Віра".
Значення: Ерік говорить, що це татуювання – символом його віри в Ісуса Христа і його благословення над ним завжди.
8. Татуювання на пальцях
- На безіменному пальці та мізинці Еріка намальовані корона і номер 10 відповідно.
Значення: корона – символ перемоги, сили та тріумфу.
9. Татуювання на шиї
Фраза "Процес любові" витатуйована на правій стороні його шиї.
10. Татуювання з трояндою
Значення: Роза – символ любові, романтики та прихильності, нанесена на ліву руку Еріка.
11. Татуювання з черепом
- На правому передпліччі Еріка намальований череп.
Значення: Череп вважається символом смерті та мертвих. Однак череп також може використовуватися як символ вашої сили у подоланні усіх перешкод і труднощів.
12. Тигр
- Половина морди тигра витатуйована на правій руці Еріка.
Значення: тату тигр – ще один символ вашої сили, могутності й відваги.
Тигр – символ сили, могутності та відваги
13. Племінні татуювання
Як і його ліве плече і передпліччя, його праве плече та рука також покриті довгим племінним візерунком.
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Тіло Еріка Сільви поєднує на собі малюнки, присвячені предкам, а також релігійним образам. Якщо вірити бійцю UFC, то саме віра в Бога та у свої сили дозволили йому досягнути успіху.
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