Эрик Виниций Сильва – бразильский профессиональный боец MMA, который сейчас выступает в полусреднем весе. Он не только очень сильный соперник. Но и тот, чьё тело украшает десяток татуировок. Men 24 попытается разобраться, что же означают рисунки, которые выбрал для себя Эрик Сильва.

На теле Эрика Сильвы более десятка татуировок. Большинство из них разбросаны на его руках и плечах. Разбираемся на Men 24 , что означают татуировки на теле бойца UFC Эрика Сильвы.

Примечательно Том Харди: что означают татуировки звезды "Венома"

1. Нежное искусство

Значение: "Arte Suave" – ​​португальское слово, которое по-английски означает "нежное искусство". По сути, это благодарность и честь оружию, битве или боевым искусствам. Arte Suave также известный как прямой перевод "Джиу-Джитсу".



Это татуировки посвященная боевым искусствам

2. Леттисия Сильва

В верхней правой части живота в Эрика есть татуировка с надписью "Леттисия Сильва".

Значение: Леттисия Сильва (Леттисия Маэстре до замужества) – имя жены Эрика. У Эрика и Леттисии двое сыновей.

3. Этнический татуировки

Левая рука Эрика покрыта тату. Племенные татуировки в основном символизируют культуру, наследие и достижения, однако, что еще важнее, они являются самыми распространенными символами силы и защиты.



Этническая татуировка – самый распространенный символ силы и защиты

4. 1984

1984 написано на косточках пальцев левой руки.

Значение: Эрик родился в 1984 году, и, таким образом, эта татуировка указывает на год его рождения.



Эрик Сильва родился в 1984 году

5. Крест и крылья ангела

На внутренней правой стороне Эрика нарисован огромный крест, окруженный крыльями ангела с обеих сторон.

Значение: Крест – символ того факта, что Эрик – христианин и твердо верит в христианство. Крылья ангела на кресте символизируют религиозную свободу и уважение близкому человеку, которого больше нет в этом мире. Однако люди также наносят татуировки креста с крыльями ангела как символ памяти Иисуса Христа и его жертвы.



Крест и крылья символизируют то, что боец ​​– христианин

6. Крест

Еще один крест вытатуированный на левой стороне шеи Эрика.

Значение Крест, священный символ христиан, свидетельствует, что Эрик – твердо верит в Иисуса Христа и его благословение. Сам Эрик много раз признавал, что он придерживается твердых религиозных ценностей и убеждений.

Это интересно Джаред Лето: что означают татуировки на теле фронтмена группы Thirty Seconds to Mars

7. Вера

На правой руке у Эрика есть надпись "Вера".

Значение: Эрик говорит, что это татуировка – символ его веры в Иисуса Христа и его благословение над ним всегда.

8. Татуировки на пальцах

На безымянном пальце и мизинце Эрика нарисованы корона и номер 10 соответственно.

Значение корона – символ победы, силы и триумфа.

9. Татуировки на шее

Фраза: "Процесс любви" вытатуирована на правой стороне его шеи.

10. Татуировки с розой

Значение: Роза – символ любви, романтики и привязанности, нанесенная на левую руку Эрика.

11. Татуировки с черепом

На правом предплечье Эрика нарисован череп.

Значение: Череп считается символом смерти и мертвых. Однако череп также может использоваться как символ вашей силы в преодолении всех препятствий и трудностей.

12. Тигр

Половина морды тигра вытатуирована на правой руке Эрика.

Значение: тату тигр – еще один символ вашей силы, мощи и отваги.



Тигр – символ силы, могущества и отваги

13. Племенные татуировки

Как и его левое плечо и предплечье, его правое плечо и рука также покрыты длинным племенным узором.

Читай также Крис Хемсворт: что означают тату бога грома и молнии Тора