Фред Ван Вліт – американський професійний баскетболіст. Наразі він грає в НБА за "Торонто Рапторс". Фред Ван Вліт рекордсмен по очках, передачах і трьохочкових у матчах плей-офф. А ще на його тілі є кілька татуювань. Розберімося разом з Men 24, що означають тату на тілі Фреда Ван Вліта.

26-річний Фред Ван Вліт – надзвичайно крутий баскетболіст, який грає за "Торонто Рапторс". І як і більшість спортсменів, своє тіло він прикрасив кількома татуюваннями. Розповідаємо на Men 24, що означають тату на тілі Фреда Ван Вліта!

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1. Небеса

Ліве плече покрите татуюванням, на якому можна побачити сходи, що ведуть до неба. Нагорі сходів – голуб і промені світла, що оточують його. Біля підніжжя сходів також є рука. Вона служить орієнтиром. А під нею набиті слова: "Завжди пропущений, ніколи не забутий".

Значення: татуювання голуба на сходах – символ миру, а також використовується для позначення Святого Духа. Татуювання сходів, що ведуть у небеса, – на честь втрати коханої людини.



Величезне татуювання зі сходами та ангелом привертає увагу усіх / Фото з інстаграму Ван Вліта

2. Ангел

На лівій стороні грудей гравця є велике татуювання. На ньому зображений ангел. В нього є лінії, що представляють світло над головою, великі крила, а також він оточений маленькими малюнками й татуюваннями істот.

Значення: це татуювання ангела-хранителя, який піклується про нього та його сім'ю.



Татуювання з ангелом – символ опіки над ним і його сім'єю / Фото з інстаграму Ван Вліта

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3. Татуювання на біцепсі

На лівому біцепсі Фреда також є татуювання, яке рідко можна побачити. Це маленькі херувими навколо великого плаката зі словами "Доброго ранку".

Значення: татуювання херувимів на руці уособлює невинність, а також чистоту тіла й душі.



На біцепсі Ван Вліта можна побачити херувимів і напис "Доброго ранку" / Фото з інстаграму Ван Вліта

Фред Ван Вліт – баскетболіст, який привертає до себе увагу не лише своєю крутою грою, а й надзвичайно виразним татуюванням на плечі. Якщо глянути на фотографії з ігор, то можна зауважити, що саме малюнок з небесами привертає увагу фотографів.

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