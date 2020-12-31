Фред Ванвлит – американский профессиональный баскетболист. Сейчас он играет в НБА за "Торонто Рапторс". Фред Ванвлит рекордсмен по очкам, передачах и трехочковых в матчах плей-офф. А еще на его теле есть несколько татуировок. Разберемся вместе с Men 24, что означают тату на теле Фреда Ванвлита.

26-летний Фред Ванвлит – очень крутой баскетболист, играющий за "Торонто Рапторс". И, как и большинство спортсменов, свое тело он украсил несколькими татуировками. Рассказываем на Men 24 , что означает тату на теле Фреда Ванвлита!

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1. Небеса

Левое плечо покрыто татуировкой, на котором можно увидеть лестницу, ведущую к небу. Наверху лестницы – голубь и лучи света, окружающие его. У подножия лестницы также рука. Она служит ориентиром. А под ней набитые слова: "Всегда пропущен, никогда не забыт".

Значение: татуировки голубя на лестнице – символ мира, а также используется для обозначения Святого Духа. Татуировка лестница, ведущая в небо, – в честь потери любимого человека.



Огромная татуировка с лестницей и ангелом привлекает внимание всех / Фото с инстаграма Ванвлита

2. Ангел

На левой стороне груди игрока большая татуировка. На ней изображен ангел. У него есть линии, представляющие свет над головой, большие крылья, а также он окружен маленькими рисунками и татуировками существ.

Значение: это татуировки ангела-хранителя, который заботится о нем и его семье.



Татуировка с ангелом – символ опеки над ним и его семьей / Фото с инстаграма Ванвлита

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3. Татуировка на бицепсе

На левом бицепсе Фреда также есть татуировка, которую редко можно увидеть. Это маленькие херувимы вокруг большого плаката со словами "Доброе утро".

Значение: татуировки херувимов на руке олицетворяет невинность, а также чистоту тела и души.



На бицепсе Ванвлита можно увидеть херувимов и надпись "Доброе утро" / Фото с инстаграма Ванвлита

Фред Ванвлит – баскетболист, который привлекает к себе внимание не только своей крутой игрой, но и чрезвычайно выразительной татуировкой на плече. Если взглянуть на фотографии из игр, то можно заметить, что именно рисунок с небесами привлекает внимание фотографов.