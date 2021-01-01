Франсіско Роман Аларкон Суарес, більш відомий як Іско, – іспанський професійний футболіст. Він – півзахисник у збірній Іспанії й "Реалі". Свого часу він грав за Валенсію, а потім за Малагу, перш ніж остаточно перебратися у Реал Мадрид, де з того часу виграв 16 великих титулів. А ще на його тілі є кілька татуювань, про значення яких розповімо ми на Men 24!

Іско вважається одним з найкращих півзахисників у світі. Він виграв чотири трофеї Ліги чемпіонів, Кубок Іспанії, два титули Ла Ліги та чотири титули клубного чемпіонату світу ФІФА. Але у нашому новому матеріалі ми загостримо увагу на татуюваннях футболіста. Читай на Men 24, які татуювання прикрашають тіло Іско, і що вони означають!

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1. Годинник і сходи

На внутрішній стороні правого передпліччя Іско є татуювання кишенькового годинника з маленьким серцем і короною у верхній частині рамки. Годинник показує 2:30, і до нього прикріплений ланцюжок, який скручується та спускається уздовж його передпліччя. Під ним також є напис з цифрами "XVI-VIII-MMXIV". На внутрішній стороні його правого зап'ястя витатуйовані сходи, що ведуть до татуювання з годинником.

Значення: годинник показує час, коли народився його син, а римські цифри – дату народження 16 серпня 2014 року.

2. Ангел і число 22

У верхній частині його правого передпліччя поруч з годинником, зображений ангел, який охороняє хронограф. Інша частина його передпліччя покрита татуюваннями хмар, що завершують його рукав. А на правому лікті можна побачити число 22.

Значення: ангел на його руці – ангел-хранитель, який захищає годинник, що символізує його сина. Число 22 – номер на футболці, яку Іско носить в "Реалі". Він настільки відданий клубу, що планує піти на пенсію лише у ньому.

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3. Напис Magia

На правому біцепсі гравця є татуювання зі словом "Magia".

Значення: татуювання часто представляють думки або почуття людини. Тут теж немає ніяких прихованих шифрів. Слово Magia на його тілі означає, що життя футболіста благословенне, а він себе у ньому відчуває щасливим. І тут немає нічого дивного, адже Іско – не лише крутий і успішний футболіст, а й сім'янин, який дуже любить своїх рідних.

4. Татуювання з собакою

Іско зробив татуювання у вигляді собачої морди на правому біцепсі та декілька геометричних малюнків на спині.

Значення: Іско надзвичайно любить собак, і їх у нього багато. Він зробив це татуювання на знак поваги свого улюбленого померанського шпіца. Іско опублікував фото в інстаграмі з підписом "Вірний друг". Інших його чотирилапих улюбленців теж можна побачити в інстаграмі футболіста.

5. Татуювання з левом

На правому плечі футболіста є велике татуювання у вигляді морди лева.

Значення: Іско вважає, що його особистість відповідає характеру звіра, оскільки це король джунглів і символ сили, гордості, а також захисту сім'ї. Що й стало вибором саме зображення лева, яке він вирішив нанести собі на тіло.

28-річний Іско не лише крутий футболіст, а й не менш крутий сім'янин. Тож немає нічого дивного, що усі його татуювання присвячені рідним і близьким. Це не просто малюнки. Це своєрідні обереги, які з ним щодня!

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