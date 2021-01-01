Франсиско Роман Аларкон Суарес, более известный как Иско, – испанский профессиональный футболист. Он – полузащитник в сборной Испании и "Реале". В свое время он играл за Валенсию, а затем за Малагу, прежде чем окончательно перебраться в Реал Мадрид, где с тех пор выиграл 16 крупных титулов. А еще на его теле есть несколько татуировок, о значении которых расскажем мы на Men 24!

Иско считается одним из лучших полузащитников в мире. Он выиграл четыре трофея Лиги чемпионов, Кубок Испании, два титула Ла Лиги и четыре титула клубного чемпионата мира ФИФА. Но в нашем новом материале мы заострим внимание на татуировках футболиста. Читай на Men 24 , какие татуировки украшают тело Иско, и что они означают!

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1. Часы и лестницы

На внутренней стороне правого предплечья Иско есть татуировка карманных часов с маленьким сердцем и короной в верхней части рамки. Часы показывают 2:30, и к ним прикреплена цепочка, которая скручивается и спускается вдоль его предплечья. Под ней также есть надпись с цифрами "XVI-VIII-MMXIV". На внутренней стороне его правого запястья вытатуированная лестница, ведущая к татуировке с часами.

Значение: часы показывают время, когда родился его сын, а римские цифры – дату рождения 16 августа 2014.

2. Ангел и число 22

В верхней части его правого предплечья рядом с часами, изображен ангел, охраняющий хронограф. Другая часть его предплечья покрыта татуировками облаков, которые завершают его рукав. А на правом локте можно увидеть число 22.

Значение: ангел на его руке – ангел-хранитель, который защищает часы, какие символизируют его сына. Число 22 – номер на футболке, которую Иско носит в "Реале". Он настолько предан клубу, что планирует уйти на пенсию только в нем.

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3. Надпись Magia

На правом бицепсе футболиста есть татуировка со словом "Magia".

Значение: татуировки часто представляют мысли или чувства человека. Здесь тоже нет никаких скрытых шифров. Слово Magia на его теле означает, что жизнь футболиста благословенна, а он себя в ней чувствует счастливым. И здесь нет ничего удивительного, ведь Иско – не только крутой и успешный футболист, но и семьянин, который очень любит своих родных.

4. Татуировка с собакой

Иско сделал татуировку в виде собачьей морды на правом бицепсе и несколько геометрических рисунков на спине.

Значение: Иско очень любит собак, и их у него много. Он сделал эту татуировку в знак уважения своего любимого померанского шпица. Иско опубликовал фото в инстаграме с подписью "Верный друг". Других его четвероногих любимцев тоже можно увидеть в инстаграме футболиста.

5. Татуировки со львом

На правом плече футболиста есть большая татуировка в виде морды льва.

Значение: Иско считает, что его личность соответствует характеру зверя, поскольку это король джунглей и символ силы, гордости, а также защиты семьи. Что стало выбором именно изображение льва, которое он решил нанести себе на тело.

28-летний Иско не только крутой футболист, а и не менее крутой семьянин. Поэтому нет ничего удивительного, что все его татуировки посвященные родным и близким. Это не просто рисунки. Это своеобразные обереги, которые с ним каждый день!