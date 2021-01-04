Конор МакГрегор, мабуть, найепатажніший боєць UFC. Він готує приголомшливе повернення на ринг, але ми зосередимося не на агресивному стилю боротьби. Цього разу Men 24 спробує розібратися, які татуювання є на тілі Конора МакГрегора.

32-річний Конор МакГрегор обіцяє прихильникам гучне повернення на ринг. Тож усі ми очікуємо на бій, який відбудеться 23 січня між ним і Дастіном Порьє. А поки Men 24 розповідає, які татуювання є на тілі Конора МакГрегора.

Варте уваги Луїс Суарес: що означають татуювання на тілі нападника "Атлетіко"

1. Арабське послання

На лівій нозі Конора МакГрегора можна побачити "арабське послання".

Значення: зірка UFC повідомив, що це татуювання було його першим, яке він зробив. Але значення йому невідоме. В одному з інтерв'ю він сказав:

"Це було, коли я був п'яний. Це могло означати що завгодно. Якийсь час арабські слова були у моді, це було круто. Отримав я його в Айя-Напі (Кіпр – ред.). Я був молодим і у відпустці. Це обійшлося мені у 20 євро".

2. Розп'яття

На шиї Конора МакГрегора можна побачити розп'яття.

Значення: татуювання символізує розп'яття Ісуса Христа, яке має велике значення у християнстві. Цікаво, що МакГрегор не вірить у жодну релігію. У своєму твіттері у 2015 році він навіть присвятив пост релігії.

"До біса політику та релігію. Я просто хочу спокійно зробити кілька лівих і кілька правих за пару сотень мільйонів".

Fuck politics and fuck religion.

I just want to swing a few lefts and a few rights for a couple of hundred mill in peace. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 29, 2015

3. Тернова спіраль

Від "розп'яття" по хребту вниз іде тернова спіраль у Конора.

Значення: як правило, це данина поваги жертві Ісуса Христа. Хоча, татуювання може мати й інше значення, враховуючи ставлення МакГрегора до релігії.

Це цікаво Іско: що означають татуювання на тілі півзахисника "Реала"

4. Горила

Це культове татуювання, яке дозволяє впізнати Конора на рингу навіть тим, хто узагалі далекий від боїв UFC.

Значення: Конор зробив татуювання горили в короні, яка поїдає серце на своїх грудях. Горила – логотип академії бойових мистецтв у Дубліні Straight Blast Gym-Ireland, де Конор брав уроки змішаних бойових мистецтв у свого головного тренера Джона Кавана.

5. Кущ троянд

На лівому передпліччі можна побачити татуювання з кущем троянд.

Значення: у МакГрегора є кущ троянд і годинник, що показує 15:35 на лівому передпліччі. Татуювання також має великий кинджал, який проходить крізь окрему троянду. На задній стороні татуювання зображений джентльмен у циліндрі. Крихітний мультиплікаційний персонаж у боксерських рукавичках також намальований разом з татуюванням куща троянд.

6. Цитата "морських котиків" США

Над татуюванням з трояндами можна цитату "морських котиків" США.

Значення: На його руці також є фраза "Slow is smooth. Smooth is fast". Вона означає: "Повільно це – гладко. Гладко це – швидко"

7. Тигр

На животі Конор вирішив набити собі татуювання тигра.

Значення: МакГрегор вважає, що тигр – надзвичайно хоробра тварина. Він вивчає рухи тварин і включає їх стилі атаки у своє навчання. Це татуювання він зробив у квітні 2015 року.

8. Ім'я

На животі над тигром можна побачити прізвище Конора, а під ним – прізвисько NOTORIOUS.

Значення: це ще один спосіб підкреслити любов до себе. Тож він просто вирішив набити на своєму животі прізвище та прізвисько.

Читай також Антуан Грізманн: що означають татуювання на тілі форварда "Барселони"

Конор МакГрегор настільки сильно себе любить, що просто не готовий відмовляти собі у задоволенні. Це стосується також і татуювань. Ба більше, малюнки на його тілі не завжди мають якийсь особливий зміст. Захотів набити – набив. Тож у нього можна навчитися не відмовляти собі у маленьких, і не тільки, задоволеннях.