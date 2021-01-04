Конор МакГрегор: що означають татуювання на тілі бійця UFC
Конор МакГрегор, мабуть, найепатажніший боєць UFC. Він готує приголомшливе повернення на ринг, але ми зосередимося не на агресивному стилю боротьби. Цього разу Men 24 спробує розібратися, які татуювання є на тілі Конора МакГрегора.
32-річний Конор МакГрегор обіцяє прихильникам гучне повернення на ринг. Тож усі ми очікуємо на бій, який відбудеться 23 січня між ним і Дастіном Порьє. А поки Men 24 розповідає, які татуювання є на тілі Конора МакГрегора.
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1. Арабське послання
На лівій нозі Конора МакГрегора можна побачити "арабське послання".
Значення: зірка UFC повідомив, що це татуювання було його першим, яке він зробив. Але значення йому невідоме. В одному з інтерв'ю він сказав:
"Це було, коли я був п'яний. Це могло означати що завгодно. Якийсь час арабські слова були у моді, це було круто. Отримав я його в Айя-Напі (Кіпр – ред.). Я був молодим і у відпустці. Це обійшлося мені у 20 євро".
2. Розп'яття
На шиї Конора МакГрегора можна побачити розп'яття.
Значення: татуювання символізує розп'яття Ісуса Христа, яке має велике значення у християнстві. Цікаво, що МакГрегор не вірить у жодну релігію. У своєму твіттері у 2015 році він навіть присвятив пост релігії.
"До біса політику та релігію. Я просто хочу спокійно зробити кілька лівих і кілька правих за пару сотень мільйонів".
3. Тернова спіраль
Від "розп'яття" по хребту вниз іде тернова спіраль у Конора.
Значення: як правило, це данина поваги жертві Ісуса Христа. Хоча, татуювання може мати й інше значення, враховуючи ставлення МакГрегора до релігії.
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4. Горила
Це культове татуювання, яке дозволяє впізнати Конора на рингу навіть тим, хто узагалі далекий від боїв UFC.
Значення: Конор зробив татуювання горили в короні, яка поїдає серце на своїх грудях. Горила – логотип академії бойових мистецтв у Дубліні Straight Blast Gym-Ireland, де Конор брав уроки змішаних бойових мистецтв у свого головного тренера Джона Кавана.
5. Кущ троянд
На лівому передпліччі можна побачити татуювання з кущем троянд.
Значення: у МакГрегора є кущ троянд і годинник, що показує 15:35 на лівому передпліччі. Татуювання також має великий кинджал, який проходить крізь окрему троянду. На задній стороні татуювання зображений джентльмен у циліндрі. Крихітний мультиплікаційний персонаж у боксерських рукавичках також намальований разом з татуюванням куща троянд.
6. Цитата "морських котиків" США
Над татуюванням з трояндами можна цитату "морських котиків" США.
Значення: На його руці також є фраза "Slow is smooth. Smooth is fast". Вона означає: "Повільно це – гладко. Гладко це – швидко"
7. Тигр
На животі Конор вирішив набити собі татуювання тигра.
Значення: МакГрегор вважає, що тигр – надзвичайно хоробра тварина. Він вивчає рухи тварин і включає їх стилі атаки у своє навчання. Це татуювання він зробив у квітні 2015 року.
8. Ім'я
На животі над тигром можна побачити прізвище Конора, а під ним – прізвисько NOTORIOUS.
Значення: це ще один спосіб підкреслити любов до себе. Тож він просто вирішив набити на своєму животі прізвище та прізвисько.
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Конор МакГрегор настільки сильно себе любить, що просто не готовий відмовляти собі у задоволенні. Це стосується також і татуювань. Ба більше, малюнки на його тілі не завжди мають якийсь особливий зміст. Захотів набити – набив. Тож у нього можна навчитися не відмовляти собі у маленьких, і не тільки, задоволеннях.
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