Конор МакГрегор, пожалуй, самый эпатажный боец UFC. Он готовит потрясающее возвращение на ринг, но мы сосредоточимся не на его агрессивному стилю борьбы. На этот раз Men 24 попытается разобраться, какие татуировки есть на теле Конора МакГрегора.

32-летний Конор МакГрегор обещает поклонникам громкое возвращение на ринг. Поэтому все мы ждем бой, который состоится 23 января между ним и Дастином Порье. А пока Men 24 рассказывает, какие татуировки на теле Конора МакГрегора.

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1. Арабское послание

На левой ноге Конора МакГрегора можно увидеть "арабское послание".

Значение: звезда UFC сообщил, что эта татуировка была его первой, которую он сделал. Но значение ему неизвестно. В одном из интервью он сказал:

"Это было, когда я был пьян. Это могло означать что угодно. Некоторое время арабские слова были в моде, это было круто. Получил я его в Айя-Напе (Кипр – ред.). Я был молодым и в отпуске. Это обошлось мне в 20 евро".

2. Распятие

На шее Конора МакГрегора можно увидеть распятие.

Значение: татуировки символизирует распятие Иисуса Христа, что имеет большое значение в христианстве. Интересно, что МакГрегор не верит ни в одну религию. В своем твиттере в 2015 году он даже посвятил пост религии.

"К черту политику и религию. Я просто хочу спокойно сделать несколько левых и несколько правых за пару сотен миллионов".

К черту политику и нахрен религию.

Я просто хочу спокойно повернуть несколько левых и несколько правых за пару сотен миллионов. - Конор МакГрегор (@TheNotoriousMMA) 29 октября 2015 г.

3. Терновая спираль

От "распятия" по позвоночнику вниз идет терновая спираль в Конора.

Значение: как правило, это дань уважения жертве Иисуса Христа. Хотя, татуировка может иметь и другое значение, учитывая отношение МакГрегора к религии.

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4. Горилла

Это культовая татуировка, которая позволяет узнать Конора на ринге даже тем, кто вообще далек от боев UFC.

Значение: Конор сделал татуировку гориллы в короне, которая поедает сердце, на своей груди. Горилла – логотип академии боевых искусств в Дублине Straight Blast Gym-Ireland, где Конор брал уроки смешанных боевых искусств в своего главного тренера Джона Кавана.

5. Куст роз

На левом предплечье можно увидеть татуировку с кустом роз.

Значение: в МакГрегора есть куст роз и часы, показывающие 15:35 на левом предплечье. Татуировка также имеет большой кинжал, который проходит через отдельную розу. На задней стороне татуировки изображен джентльмен в цилиндре. Крошечный мультипликационный персонаж в боксерских перчатках также нарисован вместе с татуировкой куста роз.

6. Цитата "морских котиков" США

Над татуировкой с розами можно цитату "морских котиков" США.

Значение: На его руке также фраза "Slow is smooth. Smooth is fast". Она означает: "Медленно это – гладко. Гладко это – быстро"

7. Тигр

На животе Конор решил набить себе татуировку тигра.

Значение: МакГрегор считает, что тигр – очень храброе животное. Он изучает движения животных и включает их стили атаки в свое обучение. Эту татуировку он сделал в апреле 2015 года.

8. Имя

На животе над тигром можно увидеть фамилию Конора, а под ним – прозвище NOTORIOUS.

Значение: это еще один способ подчеркнуть любовь к себе. Поэтому он просто решил набить на своем животе фамилию и прозвище.

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