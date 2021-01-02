Луїс Альберто Суарес Діас – професійний уругвайський футболіст, центральний нападник збірної Уругваю та мадридського "Атлетіко". За свою кар'єру виграв 18 трофеїв, у тому числі 6 чемпіонських титулів, титул Ліги чемпіонів УЄФА та Кубок Америки. Ми ж сконцентруємо увагу на його татуюваннях. Читай на Men 24, що означають тату Луїса Суареса.

На тілі Луїса Суареса можна побачити кілька татуювань. Спробуймо разом з Men 24 розібратися, що вони означають.

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1. Ім'я на шиї

На правій стороні шиї Луїса витатуйоване ім'я. Ти будеш здивований, але це його ім'я.

Значення: Луїс вирішив набити власне тату на шиї. Мабуть, щоб точно усі пам'ятали, як його звати. І тут ми можемо його зрозуміти, адже часто футболістів називають по прізвищу, а їх імена залишаються поза увагою.

2. Рука на шиї

На лівій стороні його шиї є татуювання руки, яка робить жест вказівним, середнім і великим пальцями, витягнутими з кулака.

Значення: це жест, який робить Суарес, щоб відсвяткувати свої цілі. Це данина поваги його дружині та дітям. Уперше його він показав, коли зробив хет-трик проти клубу-суперника "Реала".

3. Дизайн на руці

Праве плече та передпліччя футболіста покрите великим татуюванням, що складається з листя та лози, які покривають його плече та містять у собі круглу форму з зіркою.

Значення: дизайн – продовження племінного татуювання, яке було на його плечі, і яке йому набридло. Тож з часом він вирішив його удосконалити.

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4. Імена на руці

На внутрішній стороні його правого передпліччя витатуйовані 3 імена: Лаутаро, Бенджамін і Дельфіна.

Значення: Луїс витатуював ці імена, щоб показати, наскільки він обожнює своїх дітей Луатаро Суарес, Дельфіну Суарес і Берджаміна Суарес.

5. Літера на пальці

На безіменному пальці його правої руки витатуйована літера "B".

Значення: Луїс зробив це татуювання, щоб показати свою любов до дружини Софії Бальби. Тож на його безіменному пальці є перша літера її прізвища.

6. Татуювання з левом

На вказівному пальці лівої руки футболіста є татуювання у вигляді морди лева.

Значення: це татуювання він зробив разом зі своєю дружиною. У неї на вказівному пальці теж можна побачити морду лева.

7. Татуювання SOFI

На внутрішній стороні лівої гомілки Суареса вертикально витатуйоване ім'я "СОФІ".

Значення: це ще одне з татуювань, яке показує, наскільки він любить свою дружину.

8. Татуювання з датою і словами

На тильній стороні лівої гомілки, трохи вище щиколотки, є татуювання з датою 27.01.2011. Під датою витатуйовані слова "Campeones De America".

Значення: Суарес зробив це татуювання, щоб відзначити одне з найбільших досягнень у своїй кар'єрі. Це дата, коли Суарес виграв Кубок Лібертадорес, також відомий як трофей Кубка Америки, в якому беруть участь найкращі команди Південної Америки. Кубок отримав він разом зі збірною Уругваю, перемігши Парагвай. А ще Суареса визнали найкращим гравцем турніру.

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33-річний Луїс Суарес не лише крутий і відданий футболіст. Його татуювання присвячені здебільшого сім'ї, що нагадує про його відданість та любов до неї!