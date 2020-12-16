Крис Эванс – крутой парень, который выбирает смокинг для красной ковровой дорожки и вообще отдает предпочтение сдержанному стилю. Но под этим всем нарядом скрывается ряд татуировок. И большинство из них, если не все, имеют значение для актера. Айда разбираться на Men 24, чем же украшенное тело Капитана Америки Криса Эванса.

На этот материал нас вдохновил ролик, который недавно Крис Эванс выложил на своей странице в инстаграме. На нем актер прыгает в бассейн в шортах. Поэтому каждый придирчивый фанат смог увидеть, что на теле Капитана Америки появилось еще одно новое тату. Читай на Men 24 , какими татуировками Крис Эванс украсил свое тело и почему.

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Какие тату на теле Криса Эванса?

Звезда Мстителей

Как и четверо его товарищей по команде, которые принимали участие в съемках фильмов "Мстители", Крис сделал тату в виде звезды в форме буквы "А" с цифрой 6. Такие же у Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младшего, Криса Хемсворта, а также Джереми Реннера.

Бык и цитата Э кхарта Толле

Если мы посмотрим на верхнюю часть левой руки Криса, то увидим быка. Это знак Зодиака его матери Лизы, которая является Тельцом. А на груди видна фраза духовного наставника Экхарта Толле: "Когда вы теряете контакт с внутренним спокойствием, вы теряете контакт с самим собой. Когда вы теряете контакт с собой, вы теряете себя в мире".



Бык символизирует знак Зодиака его матери Лизы

Инициалы на лодыжке

На правой лодыжке мы видим вытатуированные инициалы "SCS", написанные в честь его братьев Скотта, Карли и Шенни, которых он очень любит.

Дань другому коллеге по цеху

Во время съемок фильма "Прокол" (2011) мы увидели фразу, которую он набил в честь своего лучшего друга и партнера Мэтта Бардсли. Он погиб в ДТП в 2003 году: "В любовной памяти о Бардсли, со мной всегда".



В фильме "Прокол" видно тату, посвященное Мэтту Бардсли

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Верный, как и большинство

На его правой руке есть слово "Лояльность" (верность по-испански). Это тату он беззастенчиво показал во время парфюмерной кампании Gucci Guilty с Эван Рейчел Вуд.



Фото Криса Эванса, сделанное для рекламной кампании Gucci Guilty

Китайская буква, которую удалили

Когда он начал свою блестящую карьеру, мы увидели, что у него также была отчеканена китайская буква 氏 (ши) на правой руке – тенденция 2000-х годов, которая, к счастью, не вернулась. Когда он понял, что это слово означает "фамилия", а не "семья", – слово, которое он хотел набить, – он удалил его.

Доджер – член семьи

У Криса есть пес, которого зовут Доджер. И ему голливудский актер тоже посвятил тату. Ну любит Капитан Америка набивать имена тех, кого очень ценит.

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