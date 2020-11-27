За лічені дні почнеться зима. Тож це ідеальний час, щоб відростити бороду, якщо ти цього не зробив за часи карантину. Але недостатньо дати рослинності на обличчі розростися. Потрібно ще й правильно за нею доглядати. І саме про це ми розповімо. Читай на Men 24, як доглядати за бородою взимку.

Борода, як і волосся, взимку потребує особливого догляду. І до цього потрібно поставитися цілком серйозно, якщо ти хочеш виглядати відмінно кожного дня. Men 24 знає кілька способів, які допоможуть доглянути за бородою взимку!

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Фази бороди

Щорічно волосся у бороді переживає 3 моменти: фазу зростання, фазу спокою і фазу випадання. Ми коротко їх пояснимо.



Твоя борода проходить 3 фази / Фото unsplash

Фаза зростання

Швидкість зростання бороди залежить від людини. Прискорити процес зростання можна різними способами, наприклад, здоровим харчуванням та доглядом за обличчям. У середньому твоя борода росте на 1,25 см на місяць, влітку волосся росте швидше завдяки більшій кількості сонячного світла і тепла. Ця фаза зростання також називається фазою анагена.

Фаза відпочинку

У фазі спокою, також званій фазою катагена, волосся у бороді перестає рости. Твоя борода досягла максимальної довжини. Волосяний фолікул звужується, а коріння волосся прикріплюються менш міцно. Фаза спокою може тривати кілька тижнів.

Фаза випадання

Ця фаза – фаза телогена, момент випадання волосся. Ця фаза відбувається в основному восени та взимку через холодне та сухе повітря. Старе волосся витісняється новим. Твоя борода звільняє місце для нового та сильнішого волосся, створюючи нову фазу анагена.

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Ці три фази рідко проходять відразу для усієї бороди. Деякі ділянки бороди можуть перебувати у фазі анагена, а інші – у фазі катагена.



Борода може нерівномірно проходити 3 фази / Фото unsplash

Догляд бороди взимку

Правильне миття

Не потрібно мити бороду звичайним шампунем або милом. Ці засоби спрямовані на висушування, що не надто позитивно вплине на твою бороду. Тому барбери пропонують взяти на озброєння спеціальні шампуні для бороди. У їхньому складі є компоненти, які дозволяють не лише зберігати рослинність на обличчі чистою, а й позитивно впливати на структуру волосся. Звичайні ж засоби пересушують шкіру (пам'ятай, що мовиться про обличчя) та сприяють пришвидшенню появи 3 фази.



Правильний шампунь для бороди не пересушує волосся та шкіру / Фото Robert Einbock

Використання кондиціонеру

Цей засіб дозволить зберегти вологу, щоб волосся завжди мало блиск і гарно лежало на твоєму обличчі. Ба більше, його використання дозволить з легкістю вправлятися з бородою, якщо вона у тебе неслухняна.

Олії для бороди

Цей засіб зберігає волосся на обличчі м'яким й еластичним. Є варіанти, які можуть також сприяти росту бороди. Тут ми більше розповідали про олії для бороди.



Розігрій олію на долонях, а потім нанеси на бороду / Фото Cremo

Зволоження шкіри

Пам'ятай про те, що шкіра твого обличчя має бути зволоженою. Якщо цього не відбуватиметься – борода швидше обсипатиметься. І це не надто добре. Тож не лінуйся доглядати за шкірою обличчя. Тут ти зможеш визначити свій тип шкіри.

Стиль

Чудово, що на зиму хочеться залишити бороду, але відразу уточню: вона може бути дикою та не надто піддаватися укладанню. Але, на щастя, усе можна вирішити за допомогою спеціальних засобів.



Використовуй засоби для укладки бороди / Фото istock

Віск для бороди зберігає форму твоєї бороди. Липке речовина утримує волосся в лінії. Примітка: віск для бороди має тверду структуру. Розтирання між пальцями пом'якшить його перед нанесенням. Використовуй віск, якщо хочеш підтримувати форму бороди протягом всього дня.

Бальзам для бороди – м'якша альтернатива. Він має жирну основу. Наприклад, кокосове масло. Бальзамом можна моделювати стрижку бороди протягом дня.

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Турботливе ставлення до бороди дозволить рослинності на обличчі виглядати відмінно. Не лінуйся та будь готовим щодня приділяти 10 – 15 хвилин рослинності на обличчі.