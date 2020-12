Крис Хемсворт – крепкий орешек. Он на собственном примере вдохновляет прокачивать тело, используя только собственный вес. Но в этом материале речь пойдет не о тренировках, а о татуировках. Читай на Men 24, что означают татуировки, которые украшают тело Криса Хемсворта.

Крис Хемсворт, которого большинство знает благодаря роли бога грома и молнии Тора, не украшает свое тело бессмысленными рисунками. Каждое его тату имеет значение. Поэтому айда на Men 24 разбираться, что же такое набил себе на теле Хемсворт.

1. Буквы C, E, I, T и S на правом запястье

Значение: Крис подписал свою правую руку инициалами имен членов своей семьи. Татуировки читается как "C, E, I, T, S", что означает Крис, Эльза и их дети Индия, Тристан и Саша. Такая же татуировка есть в его жены Эльзы Патаки.



Это тату посвященное семье Хемсворта / Фото Pinterest

2. Иллюстрация доктора Сьюза на левом бицепсе

Значение: Крис набил на своих бицепсах иллюстрацию доктора Сьюза. Он фанат работ доктора Сьюза. Рисунок "Oh, The Places You'll Go" ("О, места, куда вы пойдете") , который является идеальным руководством для выпускников – с детского сада, средней школы, колледжа и не только!



Рисунок наносят после выпуска из школы, колледжа или других учреждений / Фото The Superficial

3. Татуировки знак Мстителей на правом ребре

Значение: Крис нанес на правую грудную клетку знак Мстителей вместе с четырьмя другими членами команды Мстителей. "Пять из первичных шести Мстителей сделали татуировки", – сказал как-то Дауни-младший в интервью Entertainment Weekly. Шестым был татуировщик, который сделал это для них пятерых. А вот отказался от нанесения этой татуировки Марк Руффало. Интересно, что тату – идея Скарлетт Йоханссон.

Интересный факт: татуировки, которые есть на теле Хемсворта в фильме Netflix "Извлечение" – временные. Просто посмотри его недавнее видео с тренировок, на котором видно, что на теле актера татуировок практически нет.

