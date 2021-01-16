Лукас Подольскі – німецький професійний футболіст польського походження. 35-річний спортсмен – нападник турецького "Галатасараю" та збірної Німеччини. Попри те, що йому не вдалося закріпитися у збірній Польщі, Лукас не здався, ставши частиною німецької команди. У її складі він став Чемпіоном світу у 2014 році. Цього разу Men 24 зосередиться на татуюваннях Лукаса Подольскі.

35-річний Лукас Подольскі не лише крутий футболіст, а й прихильник мінімалістичних татуювань. Гайда разом з Men 24 дивитися, які тату є на тілі нападника "Галатасараю".

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1. Ім'я та дата

На внутрішній стороні його правого зап'ястя є татуювання з ім'ям Луї та датою 14.4.08 під ним.

Значення: татуювання з ім'ям на руці уособлює його любов до свого сина Луї Габріеля Подольскі, а також дату його народження.

2. Татуювання Майя

На верхній стороні його правого зап'ястя витатуйоване ім'я Майя.

Значення: татуювання з іменем уособлює його любов до донечки Майї Подольскі. Воно масивніше, але дату Лукас вирішив не наносити.

3. Татуювання з ініціалами

На внутрішній стороні лівого зап'ястя Лукаса витатуйовані ініціали "L M".

Значення: татуювання з ініціалами позначає його ім'я та ім'я його дружини – Лукас і Моніка. Малюнок показує, наскільки вони близькі та їхній міцний зв'язок.

4. Цифра 10

Цифра "10" витатуйована на верхній стороні лівого зап'ястя Лукаса.

Значення: номер на його зап'ясті – номер на футболці, яку він носить за збірну Німеччини. Це той ж номер, який він носив, коли вигравав з німцями Чемпіонат світу з футболу у 2014 році. На його тілі є ще одне татуювання, яке символізує цю перемогу. Але про нього розповімо далі.

5. Щит

На правому біцепсі гравця є татуювання у вигляді щита, яке розділене на червону частину, що містить 3 корони, та білу частину, що містить 11 знаків усередині неї. Під щитом витатуйоване слово "Кельн".

Значення: татуювання – символ його любов та поваги до клубу FC Cologne (англійською) або FC Köln, який є клубом, з яким він почав свою кар'єру. Він був у команді другого дивізіону, після чого його запросили грати з дорослими, коли команда зіткнулася з вильотом з Бундесліги. У тому сезоні він забив 10 голів у 19 матчах, що стало справжнім рекордом серед 18-річних гравців у Бундеслізі.

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6. Трофей

На лівому біцепсі Лукаса є татуювання з трофеєм Чемпіонату світу з футболу.

Значення: татуювання з трофеєм на руці – данина поваги того часу, коли Лукас разом зі збірною Німеччини виграв Чемпіонат світу з футболу 2014 року, перемігши Аргентину у фіналі з рахунком 1: 0.

7. Портрет

На лівій стороні грудей футболіста є татуювання у вигляді портрета обличчя хлопчика.

Значення: портрет на його грудях – портрет його сина Луї Габріеля Подольскі, якого він дуже любить.

Лукас Подольскі – той футболіст, для якого кожне татуювання має значення. Його малюнки на тілі або присвячені сім'ї або ж кар'єрі. А от усіляких необдуманих тату ми, мабуть, так і не побачимо.

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