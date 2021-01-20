Кристиан Пулишич – профессиональный американский футболист. Сейчас он – нападающий в "Челси", а также играет за национальную сборную США. К английскому клубу он присоединился в 2019 году. Но на этот раз мы сконцентрируем свое внимание не на его карьере, а на татуировках. Айда вместе с Men 24 разбираться, что означают тату на теле Пулишича.

22-летний Кристиан Пулишич – третье самое дорогое приобретение в истории футбольного клуба "Челси". И хотя пока он не поражает своей результативностью, на него в команде возлагают большие надежды. Мы же на Men 24 расскажем, какие татуировки на теле Кристиана Пулишича, а также объясним их значение.

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1. Орел и флаг

На левом плече игрока есть татуировка с изображением гигантского американского белоголового орла. За орлом вытатуированный американский флаг, а у его плеча видны огни стадиона.

Значение: татуировка американского флага с культовым белоголовым орлом – тату в честь страны его рождения, Соединенных Штатов Америки.

2. Цитата

Область его руки, чуть выше левого локтя, содержит татуировку с цитатой. Она говорит: "Желание – отправная точка всех достижений, не надежда, не желание, а острое пульсирующее желание, которое превосходит все".

Значение: цитата на его руке – одна из цитат Наполеона Хилла, который был американским автором.

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3. Скульптура и корона

На внутренней стороне его левого плеча имеется татуировка с изображением мужчины. Также там вытатуирована корона, а за ней – лучи солнца. Под короной видно имя.

Значение: татуировка скульптуры вместе с короной на предплечье – часть татуировки в честь его страны.

4. Тигр и дата

Сбоку на левом предплечье игрока есть татуировка с глазами тигра. Также там вытатуирована дата: "XII XIII MMXIII".

Значение: дата на его запястье – 13 декабря 2013 – день, когда Кристиан забил гол и помог юношеской сборной США победить над Бразилией в международном товарищеском матче. Ему тогда было всего 15 лет, и он был самым ценным игроком матча. Поэтому этот день – один из важнейших в его жизни.

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