Ліам Гемсворт – молодший з братів Гемсвортів, якому славу принесла роль у "Голодних іграх". Він також є послом бренду Австралійського фонду дитинства. Його прокачане тіло – вже шедевр, якому може позаздрити будь-який чоловік. Але Ліам Гемсворт усе ж вирішив прикрасити його кількома малюнками. Men 24 розповість, що означають татуювання на тілі Ліама Гемсворта.

31-річний Ліам Гемсворт буквально на днях відзначав свій день народження. З цієї нагоди Men 24 вирішив розібратися, що ж означають татуювання на тілі актора.

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1. Бабка

На правому плечі Ліам Гемсворт вирішив набити бабку. Зробила малюнок художниця-татуювальниця Кейт МакКарді. Вона зробила цей зображення на внутрішній стороні його плеча у квітні 2018 року.

2. Мексиканський цукровий череп

На правій щиколотці актора можна побачити череп.

Значення: Ліам наніс собі на щиколотку татуювання з мексиканським цукровим черепом зеленого кольору. Таке ж татуювання є у його колишньої дружини Майлі Сайрус.

3. Баночка з Веджемайтом

Також на правій щиколотці можна побачити малюнок з банкою. Він мінімалістичний і нанесений трішки вище черепа.

Значення: Ліам зробив тату у вигляді баночки з овочами також з Майлі Сайрус. Веджемайт – улюблена паста Ліама. Майлі зробила татуювання на лівому плечі, що було її способом показати свою прихильність до Гемсворта. В інтерв'ю Sunday Style Ліам розповів: "Після школи Майло та Веджемайт на тості. Я цим жив".



Ліам Гемсворт і Майлі Сайрус зробили однакове татуювання / Фото FilmMagic

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4. Цитата з промови Рузвельта

На його лівій руці також можна побачити цитату з промови 32 президента США Франкліна Делано Рузвельта.

"Якщо він програє, то принаймні, після великих зусиль".

Значення: це татуювання Ліам також зробив з Майлі Сайрус. Рядки – частина промови Теодора Рузвельта про "Громадянство у республіці". Її він виголосив у Сорбонні, в Парижі, 23 квітня 1910 року.

А от Ліам Гемсворт – приклад тих акторів, які не наносили жодних татуювань до певного періоду. Саме під час стосунків з Майлі Сайрус на його тілі з'явилося кілька малюнків. Маємо надію, що він не намагатиметься перебити їх якимись іншими татуюваннями з часом.

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