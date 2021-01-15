Лиам Хемсворт – младший из братьев Хемсвортов, которому славу принесла роль в "Голодных играх". Он также является послом бренда Австралийского фонда детства. Его прокачанное тело – уже шедевр, которому может позавидовать любой мужчина. Но Лиам Хемсворт все же решил украсить его несколькими рисунками. Men 24 расскажет, что означают татуировки на теле Лиама Хемсворта.

31-летний Лиам Хемсворт буквально на днях отмечал свой день рождения. По этому случаю Men 24 решил разобраться, что же означают татуировки на теле актера.

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1. Стрекоза

На правом плече Хемсворт решил набить стрекозу. Сделала рисунок художница-татуировщица Кейт МакКарди. Она сделала это изображение на внутренней стороне его плеча в апреле 2018 года.

2. Мексиканский сахарный череп

На правой лодыжке актера можно увидеть череп.

Значение: Лиам нанес себе на лодыжку татуировку с мексиканским сахарным черепом зеленого цвета. Такая же татуировка есть у его бывшей жены Майли Сайрус.

3. Баночка с Веджемайтом

Также на правой лодыжке можно увидеть рисунок с банкой. Он минималистичный и нанесен немного выше черепа.

Значение: Лиам сделал тату в виде баночки с овощами также с Майли Сайрус. Веджемайт – любимая паста Лиама. Майли сделала татуировку на левом плече, что было ее способом показать свою приверженность Хемсворту. В интервью Sunday Style Лиам рассказал: "После школы Майло и Веджемайт на тосте. Я этим жил".



Лиам Хемсворт и Майли Сайрус сделали одинаковые татуировки / Фото FilmMagic

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4. Цитата из речи Рузвельта

На его левой руке также можно увидеть цитату из речи 32 президента США Франклина Делано Рузвельта.

"Если он проиграет, то по крайней мере, после больших усилий".

Значение: эту татуировку Лиам также сделал с Майли Сайрус. Строки – часть речи Теодора Рузвельта о "Гражданстве в республике". Ее он произнес в Сорбонне, в Париже, 23 апреля 1910 года.

А вот Хемсворт – пример тех актеров, которые не наносили никаких татуировок до определенного периода. Именно во время отношений с Майли Сайрус на его теле появилось несколько рисунков. Надеемся, что он не будет пытаться перебить их какими-то другими татуировками со временем.