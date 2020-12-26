Новоиспеченный "Король футбола", Лионель Месси забил за "Барселону" 644 гола, сумев побить рекорд легендарного Пеле. Но в нашем материале мы сконцентрируем внимание на татуировках футболиста. Их у него достаточно много. Поэтому давайте вместе с Men 24 разбираться, что означают тату на теле Лионеля Месси.

На теле Лео Месси количество татуировок только растет. Поэтому не удивимся, что он набивает новый рисунок, пока мы здесь пытаемся разобраться в тех, которые на его теле уже есть. Смотри на Men 24 , какие татуировки есть на теле Лионеля Месси!

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1. Портрет матери

На левой стороне спины в Лео есть татуировка с портретом матери.

Значение: его первая татуировка – это портрет его матери Селии на спине. Месси всегда был очень близок со своей матерью и считает ее своим талисманом, помогающим ему осуществить его мечты. Для футболиста семья превыше всего, поэтому неудивительно, что выразить свое уважение к матери он решил с помощью рисунка на теле. Мать Селия и его брат Матиас руководят его благотворительным фондом "Фонд Лео Месси", который основали в 2007 году для помощи детям в ситуациях риска.



На спине Лео есть татуировка, посвященная матери футболиста / Фото getty images

2. Отпечатки ладоней

На левой ноге можно увидеть смешную татуировку с руками.

Значение: когда Месси впервые стал отцом 2 ноября 2012, на ноге он вытатуировал отпечатки рук своего новорожденного мальчика Тьяго. В то время он даже пропустил тренировку, чтобы быть с Антонеллой в момент рождения сына. Он объявил о рождении Тьяго на своей странице в фейсбуке, написав: "Сегодня я самый счастливый человек в мире, у меня родился сын, и благодарю Бога за этот подарок! Спасибо моей семье за поддержку! Обнимаю всех".

3. Тьяго

На том же месте появилась татуировка с именем сына.

Значение: Месси снова сходил к тату-мастеру, чтобы показать свою родительскую любовь и привязанность к новорожденному сыну Тьяго. Сначала он набил отпечатки ладоней, а затем набил сердце.



Позже отпечатки ладоней дополнились именем сына Тьяго / Фото AP

4. Футбольный мяч

На левой ноге Лео виднеется большой футбольный мяч.

Значение: Месси с раннего возраста увлекся футболом, постоянно играя со своими братьями и двоюродными братьями. Сегодня Месси считается одним из лучших футболистов в мире и одним из величайших игроков всех времен. Всего этого он достиг только благодаря своей преданности целям. Чтобы выразить свое уважение и чувства к своей единственной страсти, он набил футбольный мяч на ноге.



Футбольный мяч – символ преданности спорту / Фото с инстаграма Лео Месси

5. Иисус

На правой руке Лео есть татуировка с Иисусом.

Значение: Эта татуировка лицо Иисуса с терновым венком декларирует религиозные убеждения Месси и отдает им дань.



Тату с Иисусом декларирует религиозные убеждения Месси / Фото с инстаграма Лео Месси

6. Лотос

На правой руке еще есть татуировка с цветком лотоса.

Значение: все мы знаем, что Месси родом из небольшого аргентинского городка Росария. Он является прекрасным примером того, что успешными становятся не только богатые. Это часть татуировки Месси с полным рукавом, которая символизирует то, что талант может расти где угодно. Тату лотоса тоже имеет несколько духовных значений. Как правило, он символизирует возрождение, новые начинания, чистоту и просветления.



Лотос – символ того, что футболист когда-то был бедным, но стал успешным со временем / Фото с инстаграма Лео Месси

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7. "Окно розы"

На правом локте есть большая татуировка, которую сложно не заметить.

Значение: татуировки "окно роз ы ", которая является характерной чертой татуировки на рукаве этой футбольной звезды, вдохновенное собором Саграда Фамилия в Барселоне.



Окно розы вдохновенное храмом Саграда Фамилия в Барселоне / Фото с инстаграма Лео Месси

8. Корона

На правой руке Лео есть крошечная корона.

Значение: Месси сделал татуировку "Корона" для своей жены Антонелл ы Рокуццо, в которой аналогичная татуировка есть на правой руке. Таким образом, у пары есть татуировки короны короля и королевы на своих телах.



На руках Лео и Антонелл ы есть татуировка с коронами

9. Глаз Антонелл ы

Еще одна большая и красивая татуировка на правой руке, посвященная жене.

Значение: Месси нарисовал глаз своей жены Антонелл ы на руке. Месси находится в отношениях с Антонеллой с 2008 года и знает ее с 5 лет. Пара объявила о рождении своего первого сына Тьяго в 2012 году, а также второго сына Матео в 2015 году. 30 июня 2017 пара поженилась, а после свадьбы в марте 2018 года в них родился третий сын.



Еще на руке Месси является рисунок с глазом Антонелли / Фото AP

10. Огромные часы

На правом предплечье есть огромные часы.

Значение: Это татуировка означает, что время – это самое ценное, что человек может потратить за всю свою жизнь.



Гигантские часы нанесенный на правое предплечье / Фото с инстаграма Лео Месси

11. Шестерни часов

Рядом с огромными часами можно увидеть шестерни.

Значение: татуировки с шестернями считаются напоминанием о прошедшем времени, часто отражая желание жить настоящим моментом, а не смотреть в прошлое или беспокоиться о будущем.

12. Четки

На правом предплечье также набит ые четки, что напоминает нам о его религиозности.

Значение: Месси получил татуировку с розарием, который образует контур его родного города Росарио. Художник-татуировщик Месси Роберто Лопес объяснил, что первоначальным намерением было создать четки, котор ые показывали бы истории его жизни с помощью различных изображений. Наряду с этим татуировкой нанесены также карты Южной Америки и Европы.



Четки напоминают о религиозности Месси / Фото AP

13. Цифра 10

На левой ноге Лео есть татуировка с цифрой 10.

Значение: цифра 10 – это номер на футболке Лионеля Месси для футбольной команды "Барселона" и сборной Аргентины. Ранее у Месси был весь рукав с крыльями и розами, которые он позже перекрыл. Теперь у него только отпечатки ладоней, номер 10 и футбольные татуировки на левой ноге.



Цифра 10 – номер на футболке Лионеля Месси / Фото с инстаграма Лео Месси

14. Кинжал с крыльями

Ранее на том же месте был кинжал с крыльями.

Значение: ранее у Месси была татуировка кинжала с крыльями, покрытая узором из роз. Суперзвезду футбола много раз тролили в социальных сетях за эту татуировку. Через все это он перекрыл татуировку на левой ноге. Теперь видно только имя его сына вместе с отпечатками ладоней и цифрой 10.



Ранее на ноге футболиста был кинжал с крыльями / Фото getty images

15. Татуировки с датой рождения

Значение: на левой ноге, внутри татуировки с отпечатками ладоней своего старшего сына Тьяго, Месси написал даты рождения всех трех своих сыновей и жены Антонелли. Дата рождения Тьяго – 2 ноября 2012 года, в Матео – 11 сентября 2015, в Чиро – 10 марта 2018, а у жены Анонеллы – 26 февраля 1988.

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