Златан Ібрагімович – шведський футболіст боснійського походження. Він не лише є форвардом "Мілана", а й грає за національну збірну Швеції. Причому дебютував у ній він у 2001 році. Спочатку він вважав татуювання чимось непотрібним, а тепер його тіло прикрашають багацько малюнків. Men 24 розбирається, що означають татуювання на тілі Златана Ібрагімовича.

У своїй книзі "Я – Златан Ібрагімович" футболіст розповів про те, що спочатку його стосунки з татуюваннями не склалися. Він відверто не розумів, навіщо оздоблювати своє тіло малюнками. А потім його ставлення кардинально змінилося. Розповідаємо на Men 24, що означають татуювання на тілі Златана Ібрагімовича.

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1. Праве зап'ястя, рука та біцепс

На правому зап'ясті Златана Ібрагімовича є числа, які він називає "кодом Златана Ібрагімовича". Вони стосуються дат народження чоловіків у його родині. Цифри символізують його батька Сефіка, покійного брата Сапко, другого брата Олександра і дні, в які народилися його два сини Максиміліан і Вінс.

На верхній частині правої руки арабським шрифтом написані імена його двох синів. На правому біцепсі – Сефік. Златану та його батькові не вистачало грошей, і у своїй книзі форвард розповідає про те, як їм довелося принести додому ліжко з IKEA самостійно, адже вони не могли дозволити собі доставку.

2. Лівий бік

На його лівому боці є дві гральні карти. Усередині червового туза зображена буква "H", яку він набив на честь його дружини Хелени Сегер. Хрестовий туз, зображений позаду, – символ удачі. Поруч з картами зображений дракон. Вважається, що на це татуювання його надихнула японська культура. Самі ж дракони – символ витривалості, стабільності та рішучості.

3. Ліве зап'ястя та біцепс

На лівому зап'ясті Ібрагімович наніс дати народження своєї матері Юрки та сестри Санел. На відміну від чоловіків, жінки у житті Златана розташовані зліва, тому що вони безумовно значно ближчі до його серця. Чоловіки ж праворуч, тому що шведська суперзірка вважає, що це уособлює стійкість. На його правому біцепсі арабським шрифтом написане ім'я матері – Юрка.

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4. Тату на животі збоку

Як говорить Златан Ібрагімович, це татуювання з'являється лише тоді, коли він засмаглий. Це було одним з перших татуювань. Ібрагімович пояснив: "Першим татуюванням, яке я зробив, було моє ім'я, написане білими чорнилами на талії. Ви можете побачити це тільки тоді, коли я засмаг". На цьому ж татуюванні написано: "Тільки Бог може судити мене".

Значення: Ібрагімович пояснив: "Вони могли писати в газетах усе, що хотіли. Кричали що завгодно з трибун. Вони все ще не могли дістатися до мене. Тільки Бог міг судити мене! Мені це сподобалося. Ти повинен іти своїм шляхом, тому я зробив татуювання з цими словами".

5. Права та ліва лопатка

На лівому плечі Златана Ібрагімовича – сіра рибка коі. Колір вважається дуже важливим, адже сірі коі вважаються дикими, на відміну від помаранчевих, які розмножуються у ставках. Коі може плисти проти течії, і у своїй книзі Златан сказав, що вибрав рибу, тому що вона "йшла проти течії". Риба коі в основному – символ подолання перешкод.

На правій лопатці є перо, яке, як кажуть, походить від орла. Сам же орел – уособлення витривалості, сили та хоробрості. Також на правій лопатці можна побачити зображення буддійського ченця, якого звуть Янт Праджао Кхао Ніре. Таке татуювання захищає від страждань.

6. Нижня частина спини

Порівняно нещодавнє татуювання – "Вітрувіанська людина" Леонардо да Вінчі. На ній зображений ідеалізм у людських пропорціях, а оригінальний малюнок датується приблизно 1490 роком.

7. Права рука

На його правій руці зображений символ племені маорі. Він повинен захистити футболіста, його родину та принести процвітання й успіх.

8. Поперек

Ми можемо побачити ще одне буддистське татуювання на його тілі. Це малюнок, який складається з п'яти елементів: вітру, води, вогню, простору та творчого сприйняття. Але подейкують, що це тату принесло Златану достатньо клопотів. Його попросили не знімати футболку під час 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів "Парі Сен-Жермен" проти "Челсі" у 2015 році. У тому ж матчі Златан отримав червону картку та покинув поле. Мабуть, це надихнуло його забити татуювання. Тепер на спині можна побачити величезного лева.

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Златан Ібрагімович – приклад футболістів, які спочатку вкрай скептично ставилися до татуювань. Тепер же тіло 39-річного форварда "Мілана" прикрашає безліч малюнків. І кожен із них має своє особливе значення для футболіста!