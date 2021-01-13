Майкл К'єза – американський боєць змішаних єдиноборств, який виступає у напівсередній вазі чемпіонату UFC. Він відомий завдяки своїм унікальним рухам, потужним і швидким ударам. А ще в нього одні з найкрасивіших і найцікавіших татуювань у світі MMA. Гайда дивитися, що означають тату на тілі Майкла К'єза.

33-річний боєць UFC Майкл К'єза не лише вражає своїми бійцівськими здібностями, а й татуюваннями. Men 24 розповість, що означають тату на тілі американського бійця.

Це цікаво Броді Дженнер: що означають татуювання на тілі брата Кім Кардашян

1. Руки, що моляться

На правому плечі бійця є татуювання двох рук, з'єднаних у молитві. Руки кровоточать, вони забинтовані. Крізь них проходять промені сяйва, що покривають верхній фон татуювання. Нижня половина завершується хмарами на задньому плані. Зап'ястя рук обгорнуті прапором з витатуйованим на ньому словом "Псалом 144: 1".

Значення: руки, які моляться та кровоточать, насправді є власними руками Майкла. Він боєць та віддає усі сили своїй роботі, але всім зобов'язаний Богу. Псалом 144: 1, витатуйований разом з руками, каже: "Благословенний Господь, моя скеля, що руки мої Він навчає до бою, пальці мої до війни! Він моє милосердя й твердиня моя, фортеця моя та моя охорона мені, Він мій щит, і я до Нього вдаюся, Він мій народ підбиває під мене!".

2. Тигр

На правій стороні його тіла, включаючи грудну клітину та живіт, є велике татуювання у вигляді морди тигра. На задньому плані тигра нанесена зелена трава, щоб завершити фігуру та підняти її.

Значення: татуювання тигра зробили, щоб приховати старий малюнок Майкла, але його сліди все ще видно. Сам тигри уособлює сміливість та зверхність. Деякі люди навіть говорять, що татуювання з тигром Майкл зробив, бо таке ж є у Конора МакГрегора. Мовляв, у них обох подібна історія.

Варте уваги Конор МакГрегор: що означають татуювання на тілі бійця UFC

3. Цифри 22

На лівій стороні його грудей є дуже особливе татуювання. Це цифри 22. У них також є крила, що розкинулися по обидва боки.

Значення: коли його запитали про татуювання, Майкл відповів дуже мало, але сказав, що число 22 дуже важливе для нього та його сім'ї.

4. Єті

На лівому стегні бійця є велике татуювання єті. Але єті не зображують доброзичливим, він зображується злісною та грізною твариною. Його очі палають червоним, а ще у нього величезні кігті. Єті також тримає у правій руці голову сніговика.

Значення: моторошне татуювання – не єдине на тілі Майкла. Воно може мати приховане значення, але одне зрозуміло – з Майклом К'єзом краще не зв'язуватися.

5. Значок

На внутрішній стороні його лівого коліна є татуювання з жовтим значком. На значку витатуйована літера "С".

Значення: "C" означає К'єза, його прізвище.

6. Лапа

На верхній стороні лівої стопи Майкла є татуювання лапи звіра.

7. Татуювання на спині

На спині Майкла є велике татуювання з його прізвищем "К'єза".

Значення: К'єза дійсно пишається своєю сім'єю і своїм ім'ям, тому він зробив татуювання на спині. Інша причина полягала в тому, щоб бійці знали, що потрібно остерігатися імені К'єза.

8. Звір

На лівому плечі бійця є велике татуювання звіра. Він стоїть на задньому дворі будинку з деревами та парканом на задньому плані, а також закриває більшу частину його лівого плеча.

Значення: це ще одне татуювання звіра, яке має Майкл. Він усіма своїми силами намагається довести до суперників, що з ним краще не мати справи.

9. Forever і Maverick

Правий біцепс бійця містить татуювання зі словом Forever, а на лівому біцепсі – Maverick.

Значення: слова разом складають рядок "Forever Maverick". Маверік (назва гори у США) – прізвисько, яке дали Майклу К'єзу. І це татуювання символізує його домінування. Показує, що боєць завжди хоче залишитися на вершині.

Читай також Сильвестр Сталлоне: що означають татуювання на тілі Рембо

Майкл К'єза – боєць UFC, який прагне дестабілізувати свого суперника ще до виходу на ринг. Для цього він використовує агресивні татуювання, які підкреслюють його силу духу та міць!