Лукас Подольски – немецкий профессиональный футболист польского происхождения. 35-летний спортсмен – нападающий турецкого "Галатасарая" и сборной Германии. Несмотря на то, что ему не удалось закрепиться в сборной Польши, Лукас не сдался, став частью немецкой команды. В ее составе он стал Чемпионом мира в 2014 году. На этот раз Men 24 сосредоточится на татуировках Лукаса Подольски.

35-летний Лукас Подольски не только крутой футболист, но и поклонник минималистичных татуировок. Айда вместе с Men 24 смотреть, какие тату есть на теле нападающего "Галатасарая".

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1. Имя и дата

На внутренней стороне его правого запястья есть татуировка с именем Луи и датой 14.4.08 под ним.

Значение: татуировка с именем на руке олицетворяет его любовь к своему сыну Луи Габриэлю Подольски, а также дату его рождения.

2. Татуировка Майя

На верхней стороне его правого запястья вытатуировано имя Майя.

Значение: татуировка с именем олицетворяет его любовь к дочери Майи Подольски. Она массивнее, но дату Лукас решил не наносить.

3. Татуировка с инициалами

На внутренней стороне левого запястья Лукаса вытатуированные инициалы "L M".

Значение: татуировка с инициалами обозначает его имя и имя его жены – Лукас и Моника. Рисунок показывает, насколько они близки и их прочная связь.

4. Цифра 10

Цифра "10" вытатуирована на верхней стороне левого запястья Лукаса.

Значение: номер на его запястье – номер на футболке, которую он носит за сборную Германии. Это тот же номер, который он носил, когда выигрывал с немцами Чемпионат мира по футболу в 2014 году. На его теле есть еще одна татуировка, которая символизирует эту победу. Но о ней расскажем далее.

5. Щит

На правом бицепсе игрока есть татуировка в виде щита, которая разделена на красную часть, содержащую 3 короны, и белую часть, содержащую 11 знаков внутри нее. Под щитом вытатуировано слово "Кельн".

Значение: татуировка – символ его любви и уважения к клубу FC Cologne (на английском) или FC Köln, который является клубом, с каким он начал свою карьеру. Он был в команде второго дивизиона, после чего его пригласили играть со взрослыми, когда команда столкнулась с вылетом из Бундеслиги. В том сезоне он забил 10 голов в 19 матчах, что стало настоящим рекордом среди 18-летних игроков в Бундеслиге.

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6. Трофей

На левом бицепсе Лукаса есть татуировка с трофеем Чемпионата мира по футболу.

Значение: татуировка с трофеем на руке – дань уважения тому времени, когда Лукас вместе со сборной Германии выиграл Чемпионат мира по футболу 2014 года, победив Аргентину в финале со счетом 1: 0.

7. Портрет

На левой стороне груди футболиста есть татуировка в виде портрета лица мальчика.

Значение: портрет на его груди – портрет его сына Луи Габриэля Подольски, которого он очень любит.

Лукас Подольски – тот футболист, для которого каждая татуировка имеет значения. Его рисунки на теле или посвященные семье, или карьере. А вот всяких необдуманных тату мы, видимо, так и не увидим.