Луис Альберто Суарес Диас – профессиональный уругвайский футболист, центральный нападающий сборной Уругвая и мадридского "Атлетико". За свою карьеру выиграл 18 трофеев, в том числе 6 чемпионских титулов, титул Лиги чемпионов УЕФА и Кубок Америки. Мы же сконцентрируем внимание на его татуировках. Читай на Men 24, что означают тату Луиса Суареса.

На теле Луиса Суареса можно увидеть несколько татуировок. Попробуем вместе с Men 24 разобраться, что они означают.

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1. Имя на шее

На правой стороне шеи Луиса вытатуировано имя. Ты будешь удивлен, но это его имя.

Значение: Луис решил набить собственное тату на шее. Видимо, чтобы точно все помнили, как его зовут. И здесь мы можем его понять, ведь часто футболистов называют по фамилии, а их имена остаются без внимания.

2. Рука на шее

На левой стороне его шеи есть татуировка руки, которая делает жест указательным, средним и большим пальцами, вытянутыми с кулака.

Значение: это жест, который делает Суарес, чтобы отпраздновать свои цели. Это дань уважения его жене и детям. Впервые его он показал, когда сделал хет-трик против клуба-соперника "Реала".

3. Дизайн на руке

Правое плечо и предплечье футболиста покрыто большой татуировкой, состоящей из листьев и лозы, которые покрывают его плечо и включают в себя круглую форму со звездой.

Значение: дизайн – продолжение племенного татуировки, которое было на его плече, и какое ему надоело. Поэтому со временем он решил его усовершенствовать.

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4. Имена на руках

На внутренней стороне его правого предплечья вытатуированные 3 имена: Лаутаро, Бенджамин и Дельфина.

Значение: Луис вытатуировал эти имена, чтобы показать, насколько он обожает своих детей Луатаро Суарес, Дельфину Суарес и Берджамина Суарес.

5. Буква на пальце

На безымянном пальце его правой руки вытатуирована буква "B".

Значение: Луис сделал эту татуировку, чтобы показать свою любовь к жене Софии Бальби. Поэтому на его безымянном пальце есть первая буква ее фамилии.

6. Татуировки со львом

На указательном пальце левой руки футболиста есть татуировка в виде морды льва.

Значение: эту татуировку он сделал вместе со своей женой. У нее на указательном пальце тоже можно увидеть морду льва.

7. Татуировки SOFI

На внутренней стороне левой голени Суареса вертикально вытатуировано имя "София".

Значение: это еще одна из татуировок, которая показывает, насколько он любит свою жену.

8. Татуировка с датой и словами

На тыльной стороне левой голени, чуть выше лодыжки, есть татуировка с датой 27.01.2011. Под датой вытатуированные слова "Campeones De America".

Значение: Суарес сделал эту татуировку, чтобы отметить одно из величайших достижений в своей карьере. Это дата, когда Суарес выиграл Кубок Либертадорес, также известный как трофей Кубка Америки, в котором принимают участие лучшие команды Южной Америки. Кубок получил он вместе со сборной Уругвая, победив Парагвай. А еще Суареса признали лучшим игроком турнира.

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