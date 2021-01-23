Мариано Диас – профессиональный футболист испано-доминиканского происхождения. Мариано играет за испанского гиганта "Реал Мадрид" в Ла-Лиге, а также ранее представлял "Лион". Он играл за сборную Доминиканской Республики, но ушел в отставку в надежде, что его вызовут представлять Испанию. У него, как и у многих других футболистов, есть ряд татуировок.

27-летний Мариано Диас нанес на свое тело несколько крутых татуировок. Айда вместе с Men 24 разбираться, что же означают тату на теле форварда "Реала".

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1. Татуировки с младенцем Иисусом

Верхняя часть левой руки и плеча Диаса покрыта большой татуировкой женщины с короной на голове, которая держит на руках маленького ребенка.

Значение: татуировка показывает религиозные взгляды Мариано и вдохновенная младенцем Иисусом на руках Девы Марии.

2. Ангел

На верхней стороне его левой руки, около локтя, есть татуировка, изображающая заднюю часть обнаженного младенца-ангела с маленькими крыльями. Другая часть его руки покрыта татуировками с облаками, которые служат фоном для ангела.

Значение: ангелочки-младенцы, которых зовут херувимами, были защитниками Бога и Небес, и татуировка здесь сочетается с татуировкой младенца Иисуса на его плечи и символизирует защиту как для него самого, так и для человека.

3. Цитата

На внешней стороне его левого предплечья вытатуирована испанская цитата.

4. Татуировка с крестом

На верхней стороне его левого предплечья есть татуировка в виде большого креста. Есть также розарий, окутанный вокруг креста.

Значение: Крест с розарием имеет двойное значение. Крест олицетворяет Иисуса, а розарий – его мать, Деву Марию. Розарий часто используется для молитв и символизирует глубокую веру в Бога.

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5. Херувим и мяч

На внутренней стороне его левого предплечья есть татуировка херувима, который держит в руках футбольный мяч. Мяч тоже имеет крылья. Фон рисунка татуировки выполнен узором из темных облаков. На внутренней стороне его левого запястья вытатуированы четыре даты.

Значение: татуировка футбольного мяча с крыльями, какого держит херувим, олицетворяет то, насколько он любит спорт, которым занимается, и херувим присутствует здесь как защитник. Дат ы на его запястье – это даты рождения его родителей, Мариано Диаса и Мариан Мехии, и его жены Яйсы Морено.

6. Татуировка на спине

На пояснице футболиста тоже можно увидеть еще одну татуировку.

7. Татуировка на ребрах

На правой стороне его тела есть еще одна цитата, в которой говорится: "...верь мечтам, потому что в них скрытые врата в вечность".

Значение: это одна из цитат Халиль Джебран, которая ему очень понравилась, и какую он сделал татуировкой на своем теле.

Мариано Диас – футболист, который украсил свое тело рядом татуировок. Причем большинство из них посвящены как его семьи, так и Богу.