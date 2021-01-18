Марвин Платтенгардт – немецкий профессиональный футболист, выступающий в Бундеслиге за "Герт" и сборную Германии. У него на теле есть много интересных татуировок, которые имеют важное значение для защитника. Айда вместе с Men 24 разбираться, что означают тату на теле Платтенгардта.

28-летний Марвин Платтенгардт украсил свое тело множеством ярких и интересных татуировок. Попробуем вместе с Men 24 разбираться, что значат эти рисунки для футболиста.

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1. Дева Мария

На правом плече игрока есть татуировка с Девой Марией. Вместо обычного сияния над ее головой вытатуированный символ бесконечности.

Значение: татуировки Девы Марии на правом плече – символ безусловной любви и надежды в трудные времена. Татуировка наблюдает за ним и предает ему сил. Также она означает, что перед нами религиозный футболист.

2. Крест и цветок

Под татуировкой Девы Марии есть татуировка в виде гигантского креста, который покрывает его прав ый бицепс. На его руке также нанесены узорчатые линии, покрывающие его бицепс, а также крест. Под крестом вытатуирован цветок.

Значение: крест на руке футболиста представляет его религиозные взгляды и символизирует жертву Иисуса Христа за спасение человечества.

3. Ласточка

В верхней части правого предплечья игрока есть татуировка в виде птицы. Дата 10.10.88 также вытатуирована рядом с ней.

Значение: дата на его руке – одна из многих, вытатуированные на его правой руке Она соответствует цитате, которую он посвятил своей семье. Ее он нанес на внутреннюю сторону. Все разные даты на его руках – это даты рождения членов семьи.

4. Перо, цитата и фраза

На внешней стороне его правого предплечья вытатуировано большое перо. Над ним также вытатуирована цитата: "Воспринимай меня таким, какой я есть", а рядом с пером нанесена дата 26.01.92.

Значение: татуировка с пером на руке – символ храбрости, отваги и свободы. Цитата описывает, насколько он гордится собой и хочет, чтобы все воспринимали его таким, какой он есть. Дата на его руке – дата рождения. Футболист родился 26 января 1992 года, поэтому за считанные дни будет праздновать.

5. Цитата и дата

Цитата "Только небо – предел" вытатуирована под рисунком с пером на его правом предплечье, а дата 02.12.65 вытатуирована на внутренней стороне его правого запястья. Другая часть его предплечья полностью покрыта выцветшей татуировкой с чешуей.

Значение: цитата на его руке есть мотивационной, что заставляет футболиста работать усерднее. А дата – дата рождения одного из членов семьи.

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6. Крылья и семья

На верхней стороне его правого предплечья вытатуирована пара крыльев и дата под ними. На внутренней стороне его правого предплечья есть татуировка "Спаси меня и мою семью" вместе с маленькими звездочками. На внутренней стороне его локтя вытатуирована еще одна дата.

Значение: татуировки с цитатой защищает его семью и самого футболиста. Крылья на его руке символизируют смерть его любимой матери. О членах его семьи известно очень мало, кроме отца.

7. Татуировки с буквами

На левом бицепсе игрока вытатуированные несколько букв: "K, R, D, M, L".

Значение: татуировки с буквами на его руке – имена членов его семьи. K – его отец Курт, M – его имя. L – его брат Лука. На правой руке больше татуировок нет. Поскольку его мама не слишком любила татуировки, то он решил эту руку больше не трогать.

8. Татуировка на груди

На правой стороне груди игрока вытатуированные несколько слов. Они говорят: "Жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о глупых вещах. Радоваться, веселиться! Не жалеть ни о чем. И не позволяй людям сбивать тебя".

Значение: татуировка также является определенной мотивацией, которая помогает футболисту игнорировать то, что говорят люди. Она вдохновляет наслаждаться жизнью на полную, а также побуждает к этому других.

9. Волк

На правом бедре Марвина есть татуировка с мордой волка.

Значение: татуировка с волком на правом бедре – символ силы и отваги. Он также является опекуном и служит защитником его семьи.

10. Татуировка на бедре

На его левом бедре есть еще одна цитата: "Familie ist da, wo das Leben beginnt und die Liebe niemals endet".

Значение: цитата на немецком языке переводится так: "Семья – это то место, где жизнь начинается, а любовь никогда не кончается" и показывает, насколько он любит свою семью и близок к ней.

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