Майкл Кьеза: что означают татуировки на теле бойца UFC
Майкл Кьеза – американский боец смешанных единоборств, который выступает в полусреднем весе чемпионата UFC. Он известен благодаря своим уникальным движениям, мощным и быстрым ударам. А еще у него одни из самых красивых и интересных татуировок в мире MMA. Айда смотреть, что означают тату на теле Майкла Кьеза.
33-летний боец UFC Майкл Кьеза не только поражает своими бойцовскими способностями, но и татуировками. Men 24 расскажет, что означают тату на теле американского бойца.
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1. Молящиеся руки
На правом плече бойца есть татуировка двух рук, соединенных в молитве. Руки кровоточат, они забинтованы. Через них проходят лучи сияния, покрывающие верхний фон татуировки. Нижняя половина завершается облаками на заднем плане. Запястья рук обернуты флагом с вытатуированным на нем словом "Псалом 144: 1".
Значение: руки, которые молятся и кровоточат, на самом деле являются собственными руками Майкла. Он боец и отдает все силы своей работе, но всему обязан Богу. Псалом 144: 1, вытатуированный вместе с руками, говорит: "Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твоё во веки и веки.".
2. Тигр
На правой стороне его тела, включая грудную клетку и живот, можно увидеть большую татуировку в виде морды тигра. На заднем плане тигра нанесена зеленая трава, чтобы завершить фигуру и поднять ее.
Значение: татуировку тигра сделали, чтобы скрыть старый рисунок Майкла, но его следы все еще видны. Сам тигры олицетворяет смелость и превосходство. Некоторые люди даже говорят, что татуировку с тигром Майкл сделал, потому что такая же у Конора МакГрегора. Мол, у них обоих подобная история.
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3. Цифры 22
На левой стороне его груди очень особенная татуировка. Это цифры 22. В них также есть крылья, раскинувшиеся по обе стороны.
Значение: когда его спросили о татуировках, Майкл ответил очень мало, но сказал, что число 22 очень важно для него и его семьи.
4. Йети
На левом бедре бойца есть большая татуировка йети. Но йети не изображают доброжелательным, он изображается злобной и грозным животным. Его глаза горят красным, а еще у него огромные когти. Йети также держит в правой руке голову снеговика.
Значение: жуткая татуировка – не единственная на теле Майкла. Она может иметь скрытый смысл, но одно понятно – с Майклом лучше не связываться.
5. Значок
На внутренней стороне его левого колена есть татуировка с желтым значком. На значке вытатуирована буква "С".
Значение: "C" означает Кьеза, его фамилию.
6. Лапа
На верхней стороне левой стопы Майкла есть татуировка лапы зверя.
7. Татуировка на спине
На спине Майкла есть большая татуировка с его фамилией "Кьеза".
Значение: Кьеза действительно гордится своей семьей и своим именем, поэтому он сделал татуировку на спине. Другая причина заключалась в том, чтобы бойцы знали, что нужно остерегаться имени Кьеза.
8. Зверь
На левом плече бойца есть большая татуировка зверя. Он стоит на заднем дворе дома с деревьями и забором на заднем плане, а также закрывает большую часть его левого плеча.
Значение: это еще одна татуировка зверя, которую имеет Майкл. Он всеми своими силами пытается довести до соперников, что с ним лучше не связываться.
9. Forever и Maverick
Правый бицепс бойца содержит татуировку со словом Forever, а на левом бицепсе – Maverick.
Значение: слова вместе составляют строку "Forever Maverick". Маверик (название горы в США) – прозвище, которое дали Майклу Кьеза. И это татуировки символизирует его доминирования. Показывает, что боец всегда хочет остаться на вершине.
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Майкл Кьеза – боец UFC, который стремится дестабилизировать своего соперника еще до выхода на ринг. Для этого он использует агрессивные татуировки, которые подчеркивают его силу духа и мощь!
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