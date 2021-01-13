Майкл Кьеза – американский боец смешанных единоборств, который выступает в полусреднем весе чемпионата UFC. Он известен благодаря своим уникальным движениям, мощным и быстрым ударам. А еще у него одни из самых красивых и интересных татуировок в мире MMA. Айда смотреть, что означают тату на теле Майкла Кьеза.

33-летний боец UFC Майкл Кьеза не только поражает своими бойцовскими способностями, но и татуировками. Men 24 расскажет, что означают тату на теле американского бойца.

Это интересно Броди Дженнер: что означают татуировки на теле брата Ким Кардашьян

1. Молящиеся руки

На правом плече бойца есть татуировка двух рук, соединенных в молитве. Руки кровоточат, они забинтованы. Через них проходят лучи сияния, покрывающие верхний фон татуировки. Нижняя половина завершается облаками на заднем плане. Запястья рук обернуты флагом с вытатуированным на нем словом "Псалом 144: 1".

Значение: руки, которые молятся и кровоточат, на самом деле являются собственными руками Майкла. Он боец и отдает все силы своей работе, но всему обязан Богу. Псалом 144: 1, вытатуированный вместе с руками, говорит: " Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твоё во веки и веки. ".

2. Тигр

На правой стороне его тела, включая грудную клетку и живот, можно увидеть большую татуировку в виде морды тигра. На заднем плане тигра нанесена зеленая трава, чтобы завершить фигуру и поднять ее.

Значение: татуировку тигра сделали, чтобы скрыть старый рисунок Майкла, но его следы все еще видны. Сам тигры олицетворяет смелость и превосходство. Некоторые люди даже говорят, что татуировку с тигром Майкл сделал, потому что такая же у Конора МакГрегора. Мол, у них обоих подобная история.

Примечательно Конор МакГрегор: что означают татуировки на теле бойца UFC

3. Цифры 22

На левой стороне его груди очень особенная татуировка. Это цифры 22. В них также есть крылья, раскинувшиеся по обе стороны.

Значение: когда его спросили о татуировках, Майкл ответил очень мало, но сказал, что число 22 очень важно для него и его семьи.

4. Йети

На левом бедре бойца есть большая татуировка йети. Но йети не изображают доброжелательным, он изображается злобной и грозным животным. Его глаза горят красным, а еще у него огромные когти. Йети также держит в правой руке голову снеговика.

Значение: жуткая татуировка – не единственная на теле Майкла. Она может иметь скрытый смысл, но одно понятно – с Майклом лучше не связываться.

5. Значок

На внутренней стороне его левого колена есть татуировка с желтым значком. На значке вытатуирована буква "С".

Значение: "C" означает Кьеза, его фамилию.

6. Лапа

На верхней стороне левой стопы Майкла есть татуировка лапы зверя.

7. Татуировка на спине

На спине Майкла есть большая татуировка с его фамилией "Кьеза".

Значение: Кьеза действительно гордится своей семьей и своим именем, поэтому он сделал татуировку на спине. Другая причина заключалась в том, чтобы бойцы знали, что нужно остерегаться имени Кьеза.

8. Зверь

На левом плече бойца есть большая татуировка зверя. Он стоит на заднем дворе дома с деревьями и забором на заднем плане, а также закрывает большую часть его левого плеча.

Значение: это еще одна татуировка зверя, которую имеет Майкл. Он всеми своими силами пытается довести до соперников, что с ним лучше не связываться.

9. Forever и Maverick

Правый бицепс бойца содержит татуировку со словом Forever, а на левом бицепсе – Maverick.

Значение: слова вместе составляют строку "Forever Maverick". Маверик (название горы в США) – прозвище, которое дали Майклу Кьеза. И это татуировки символизирует его доминирования. Показывает, что боец всегда хочет остаться на вершине.

Читай также Сильвестр Сталлоне: что означают татуировки на теле Рэмбо