Николай Шапаренко – украинский профессиональный футболист, полузащитник киевского "Динамо", а также второй самый молодой автор гола в истории высшей лиги Украины по футболу. Он не только очень талантливый футболист, но и фанат татуировок. Men 24 рассказывает, что означают тату на теле Николая Шапаренко.

22-летний Николай Шапаренко украсил свое тело множеством татуировок. Айда вместе с Men 24 разбираться, что означают тату на теле полузащитника "Динамо".

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1. BLASSED

Спереди на правой ноге можно увидеть тату с надписью "благословенный". Известно, что Николай сделал эту татуировку, чтобы напомнить себе о тяжелых временах, с которыми ему пришлось столкнуться во времена ранней карьеры и детства. Он твердо верит в Бога и его благословения, а также утверждает, что он – "благословенное дитя" Бога.

2. Голуб и руки в молитве

Рядом с татуировкой "BLESSED" недавно Николай Шапаренко решил набить еще одну религиозную татуировку. На ней изображены руки в молитве, а также голубь в полете и сияние. Она обрамляет слово "благословенный", дополняя рисунок. А сделала ее Оля Иванцова, популярная среди украинских спортсменов тату-мастер.

4. Футбольный мяч

На внутренней стороне его левой ноги есть маленький футбольный мяч.

Значение: татуировка футболиста показывает его любовь к игре, которая стала неотъемлемой составляющей его жизни.

4. НАДЕЖДА

Рядом с мячом можно увидеть татуировку со словом "Надежда".

5. Портрет на левой руке

На левом предплечье Николая нарисованное изображение женской фигуры. Оно демонстрирует какую-то королевскую или богоподобную женскую фигуру.

6. Цитата на бицепсе

На левом бицепсе Николая можно увидеть цитату на португальском языке: "Eu não dou o que é meu enquanto estou vivo ". В переводе эта строка означает: "Я не отдаю то, что принадлежит мне, пока я жив". Рисунок указывает на характер и личность Шапаренко.

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7. Иисус Христос

На левом бицепсе Николая есть большой портрет Иисуса Христа.

Значение: эта татуировка с Иисусом Христом на теле Николая рассказывает нам о сильных религиозных убеждениях полузащитника "Динамо", а также веру в христианство.

8. Ангел, который молиться

На внутренней стороне его левого бицепса нанесен ангел, который молиться.

Значение: ангел, который молиться – символ стремления человека быть ближе к Богу. Это также символ смирения и поиска Божьего благословения в жизни.

9. Цитата на руке

На левом предплечье Николая есть еще одна цитата на португальском языке: "Um Deus para Toda vida". Эти строки в переводе означают: "Бог на всю жизнь".

10. Тигр

На середине его левой руки мы можем увидеть татуировку с тигром.

Значение: татуировка с ревущим тигром – способ показать свою силу, отвагу и мощь.

11. Татуировки с розой

На левом запястье Николай решил набить себе татуировку с розой.

Значение: Роза – символ любви, привязанности и романтики.

12. Цитата на левой ноге

На левой ноге Николая Шапаренко можно увидеть поговорку "pugnare enim vivere". Строки написаны на латинском языке, а означают они: "бороться, чтобы выжить".

13. "Утиные истории"

Рядом с татуировкой "HOPE" на его ноге появилась новая татуировка. На ней изображены герои "Утин ых историй". Сделала эту татуировку также Оля Иванцова.

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