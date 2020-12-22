Оливье Жиру – французский профессиональный футболист. Жиру – форвард "Челси" в Премьер-лиге, а также является неотъемлемой составляющей сборной Франции. Оливье Жиру – третий по результативности бомбардир Франции и сыграл ключевую роль в победе на Чемпионате мира по футболу 2018 года. И, как в большинстве футболистов, на его теле есть несколько татуировок. Men 24 разбирается, что означают его тату.

Оливье Жиру не является фанатом татуировок, но его тело таки украшенное несколькими рисунками, которые имеют определенное значение для него. Men 24 рассказывает, что означают татуировки на теле форварда "Челси" Оливье Жиру.

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1. Трайбл и крест

Левая рука футболиста, особенно область вокруг его локтя и бицепса, покрытая большой татуировкой в ​​стиле трайбл, вдохновенной узорами маори. Также есть большой крест, вытатуированный на тыльной стороне его верхней левой руки.

Значение: разные маленькие узоры олицетворяют любовь, семью, веру и здоровье. Татуировка с крестом на руке – символ веры и религиозных взглядов. Жиру чувствует себя благословенным Богом, а также празднует свои победы, указывая пальцами вверх, как дань Всевышнему.



Трайбл содержит рисунки, которые олицетворяют любовь, семью, веру и здоровье / Фото gettyimages

2. Цитата

На внутренней стороне правого предплечья Жиру есть татуировка с цитатой "Dominus Regit me et Nihil Mihi Deerit".

Значение: цитата на его руке – еще одна из татуировок, которая отсылается к вере Жиру. Это первая строка из 23 Псалма, вытатуированная на его руке на латыни. Переводится она так: "Господь мой пастырь: и я не буду хотеть ничего". В одном из интервью он прокомментировал победу на Чемпионате мира и свою татуировку: "Каждый раз, когда я читаю слова из Библии, я чувствую благодарность за все, что со мной произошло. И положительный. Потому что в мире происходит так много плохого".



Также на его теле нанесена цитата из 23 Псалма

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3. Татуировка на ноге

Сбоку на его правой ноге вытатуированный племенной узор.

Значение: это еще одна татуировка-оберег на теле Оливье Жиру. В одном из своих интервью он рассказал, что именно с рисунка на ноге все начиналось.

4. Имена на ключицах

На ключицах футболиста набиты еще две татуировки.

Значение: все очень просто. Одно тату посвященное дочери Джейд, а второе – сыну Эвану.



На ключицах есть татуировки, посвященные детям Оливье Жиру

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