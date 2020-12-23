Популярный актер Райан Рейнольдс, которого большинство знает благодаря роли Дэдпула, – тот еще весельчак. Его тело украшают множество татуировок. Men 24 попытается разобраться, что означают татуировки на теле Райана Рейнольдса.

Рейнольдс удивительный персонаж. У него чертовски много татуировок на ногах, а вот на туловище и руках рисунков очень мало. Айда разбираться вместе с Men 24 , что за татуировку нанесенные на тело Райана Рейнольдса.

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1. Пушка

На левом запястье Райана Рейнольдса внимательны фанаты могут разглядеть пушку.

Значение: татуировка с пушкой очень символична для актера. Это рисунок пушки, которая ежедневно стреляет в его родном городе Ванкувер, Канада.

2. Послание для себя

На той же руке можно увидеть еще одну татуировку, которое набил Рейнольдс.

Значение: на внутренней стороне левого запястья Рейнольдса написано "Познай себя". Татуировка имеет достаточно глубокий смысл, что заставляет актера оставаться на месте и помнить, кем он является на самом деле, когда выключаются камеры.



На руке можно увидеть пушку и послание актера самому себе / Фото pinterest

3. Татуировки на ногах

На ногах у актера можно увидеть множество татуировок.

Значение: не беремся гарантировать, что абсолютно все они имеют значение. Но можно разглядеть на его бедре написанные цитаты, шестерку червей. Также на ногах Рейнольдса набита цитата, связанная с танцами, написанная каким-то британским шрифтом.



На ногах Рейнольдса есть множество различных татуировок / Фото AP

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4. Татуировка из фильма "Форсаж"

Рейнольдс – тот еще троляка. Поэтому нет ничего удивительного, что в одной из сцен "Форсаж: Гоббс и Шоу" он показывает Люку Гоббсу (Дуэйн Джонс) свою татуировку, которая напоминает рисунок, нанесенный на тело. Понятное дело, что тату – ненастоящее. Но сейчас не об этом.

После съемок Дуэйн Джонс посвятил Райану пост в инстаграме, где он рассказывает, как ему нравится работать с Рейнольдсом.

"Я знаю эту блестящую сучку в течение многих лет, и мы ухватились за возможность смешать нашу текилу и химию джина, чтобы подарить немного магии публике" , – написал он, намекая на то, что Рейнольдс занимается производством джина.

Райан в свойственной ему манере опубликовал такое же фото, но с другой текстовкой, которая тебя развеселит.

"Я не представляю, как меня это расстроило, когда я это обнаружил" , – написал он под постом, намекая на татуировку.

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