Райан Рейнольдс: что означают татуировки на теле сорвиголовы Дэдпула
Популярный актер Райан Рейнольдс, которого большинство знает благодаря роли Дэдпула, – тот еще весельчак. Его тело украшают множество татуировок. Men 24 попытается разобраться, что означают татуировки на теле Райана Рейнольдса.
Рейнольдс удивительный персонаж. У него чертовски много татуировок на ногах, а вот на туловище и руках рисунков очень мало. Айда разбираться вместе с Men 24, что за татуировку нанесенные на тело Райана Рейнольдса.
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1. Пушка
- На левом запястье Райана Рейнольдса внимательны фанаты могут разглядеть пушку.
Значение: татуировка с пушкой очень символична для актера. Это рисунок пушки, которая ежедневно стреляет в его родном городе Ванкувер, Канада.
2. Послание для себя
- На той же руке можно увидеть еще одну татуировку, которое набил Рейнольдс.
Значение: на внутренней стороне левого запястья Рейнольдса написано "Познай себя". Татуировка имеет достаточно глубокий смысл, что заставляет актера оставаться на месте и помнить, кем он является на самом деле, когда выключаются камеры.
На руке можно увидеть пушку и послание актера самому себе / Фото pinterest
3. Татуировки на ногах
- На ногах у актера можно увидеть множество татуировок.
Значение: не беремся гарантировать, что абсолютно все они имеют значение. Но можно разглядеть на его бедре написанные цитаты, шестерку червей. Также на ногах Рейнольдса набита цитата, связанная с танцами, написанная каким-то британским шрифтом.
На ногах Рейнольдса есть множество различных татуировок / Фото AP
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4. Татуировка из фильма "Форсаж"
Рейнольдс – тот еще троляка. Поэтому нет ничего удивительного, что в одной из сцен "Форсаж: Гоббс и Шоу" он показывает Люку Гоббсу (Дуэйн Джонс) свою татуировку, которая напоминает рисунок, нанесенный на тело. Понятное дело, что тату – ненастоящее. Но сейчас не об этом.
После съемок Дуэйн Джонс посвятил Райану пост в инстаграме, где он рассказывает, как ему нравится работать с Рейнольдсом.
"Я знаю эту блестящую сучку в течение многих лет, и мы ухватились за возможность смешать нашу текилу и химию джина, чтобы подарить немного магии публике", – написал он, намекая на то, что Рейнольдс занимается производством джина.
Райан в свойственной ему манере опубликовал такое же фото, но с другой текстовкой, которая тебя развеселит.
"Я не представляю, как меня это расстроило, когда я это обнаружил", – написал он под постом, намекая на татуировку.
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Райана Рейнольдса сложно называть примером для подражания. Но точно можно вдохновиться тем, что некоторые рисунки на его теле напоминают о его корнях, а также заставляют не потеряться в этой жизни!
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