Роберт Дауни-младший чрезвычайно популярный актер. И несмотря на то, что его карьера – настоящая смесь из взлетов и падений, его обожают миллионы людей по всему миру. А роль Железного человека в одноименной серии фильмов от Marvel подарила ему не только узнаваемость, но и одну из его немногих татуировок. Men 24 попытается разобраться, что означают татуировки на теле Роберта Дауни-младшего.

55-летний Роберт Дауни-младший талантливый актер. Правда, большинство людей сразу же вспомнят лишь одну его роль, – Железного человека в кинофраншизе от Marvel. Неудивительно, что эта знаковая роль оставила свой отпечаток. Men 24 рассказывает, какие татуировки на теле Роберта Дауни-младшего.

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1. Знак "Мстителей"

На правой руке Роберта Дауни-младшего можно увидеть букву "А" в сочетании с цифрой 6 и стрелкой, какая проходит сквозь нее.

Значение: появлению этой татуировки следует благодарить актрисе Скарлетт Йоханссон. По истечении 10 лет работы в фильмах Marvel она решила сделать памятный знак на теле тех, кто входил в команду "Мстителей". Такая же татуировка есть у Криса Хемсворта, Криса Эванса, Джереми Раннера, а также их тату-мастера Джошуа Лорда.

Знак "Мстителей" украшает правую руку Роберта Дауни-младшего

2. SUZIE Q .

На левом плече Роберта Дауни-младшего есть скромная татуировка с именем.

Значение: это татуировка – посвящение его любви к нынешней жене Сьюзан Левин. Перед ней он был женат с Деборой Фалконер. Их брак длился с 1992 по 2004 годы.



Татуировка SUZIE Q посвященная его нынешней жене / Фото pinterest

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3. Indio

На правом плече Роберта Дауни-младшего есть еще одну татуировку.

Значение: эта татуировка содержит имя его сына Индио Фалконера Дауни от его первой жены Деборы Фалконер. Роберт очень близок с ним: они часто выбираются в походы и играют в видеоигры вдвоем.



Татуировка Indio посвященная его сыну от первого брака / Pinterest

Роберт Дауни-младший очень крутой актер. И известен он не только ролью Железного человека. Поэтому мы рекомендуем взглянуть хотя бы "Шерлока Холмса". Тебе понравится, гарантируем!