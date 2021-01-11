Сильвестр Сталлоне – американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он прославился в 1976 году после роли Рокки Бальбоа в фильме "Рокки". Также он сыграл Джона Рэмбо в фильме "Рэмбо", наемника Барни Росса в "Неудержимых". Сталлоне – один из самых популярных актеров Голливуда. А еще на его теле есть несколько татуировок. Men 24 попытается разобраться, что означают тату на его теле.

74-летний Сильвестр Сталлоне один из культовых голливудских актеров. Фильмы с ним обожают миллионы, а многие ребята по всему миру всегда мечтали быть таким, как он. Men 24 рассказывает тебе, что означают татуировки на теле Сильвестра Сталлоне!

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1. Татуировка на спине

На спине Сильвестра Сталлоне является большая татуировка ангела с крыльями цвета ржавчины. Пламя поднимается к его телу, пробитого кинжалом. Эта татуировка завершает композицию татуировок на спине Сталлоне. Она объединяет рисунки на плечах. На одном из них есть флаг с именами София, Скарлетт, Систина.

Значение: имена на знамени – имена его дочерей Софии, Скарлетт и Систин ы . Невероятную татуировку сделал Фзефф Когу.



На спине он нанес гигантское тату с ангелом и именами дочерей / Фото tumblr

2. Портрет на правом бицепсе

На правом плече звезды Рэмбо есть татуировка с портретом женщины. У нее на заднем плане виднеется тигр. Вокруг портрета нарисованы 3 розы, а сам рисунок завершен синим фоном, который поднимается и сливается с татуировкой на спине.

Значение: портрет Дженнифер Флавин, жены Сильвестра. 3 розы имеют скрытый смысл, поскольку они символизируют дочерей Дженнифер и Сильвестра. В каждой из них есть второе имя – Роза.



На правом бицепсе Сталлоне можно увидеть портрет его жены / Фото pinterest

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3. Конь и глаза

На левом плече актера есть татуировка коричневой лошади. Немного ниже нее можно увидеть пару голубых глаз.

Значение: пара глаз принадлежит его жене Дженнифер. А конь отсылает к его прозвищу, которое имеет Сильвестр. Благодаря роли Рокки Бальбоа он получил прозвище Итальянский жеребец.

4. Череп и ворона

На правой стороне его груди есть большая татуировка черепа, окутана красной виноградной лозой, а также листьями роз, которая идет от его правого плеча. На левой стороне его груди изображенная большая татуировка вороны с пламенем на ее теле.



На груди Сильвестра можно увидеть тату с черепом и вороной / Фото pinterest

Сильвестр Сталлоне не разменивается на мелочи. Если набивать татуировки, то с размахом и важным содержанием. Он сумел соединить несколько рисунков в одно полотно, которое поражает каждого, кто видит татуировки на теле Сталлоне.