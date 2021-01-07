Тайрік Гілл – справжня зірка американського футболу. Він відомий як "гепард" через свою неймовірну швидкість на полі. Також футболіст регулярно розповідає на своєму ютуб-каналі щось цікаве про спорт. Цього разу він вирішив присвятити ролик своїм татуюванням. Читай на Men 24, що означають татуювання на тілі Тайріка Гілла.

Футболіст Тайрік Гілл зізнається, що татуювання на його тілі почали з'являтися з юних років. А упродовж усієї кар'єри їхня кількість лише збільшувалася. Деякі з них – звичайнісінькі малюнки, а деякі мають важливе значення для спортсмена. Men 24 розповідає, що означають татуювання на тілі Тайріка Гілла.

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З чого все почалося?

Гіллу було усього 14 років, коли він набив перше тату. "LL" на його лівому передпліччі та "MOAN" на правому – прізвиська, які він використовував у середній школі.

Напевно, одне з моїх найдурніших рішень. Тому що я все ще дивлюся на ці татуювання щодня, запитуючи себе: "Що? Чому я зробив це?",

– зізнається Гілл.

Далі вгорі на його руках на біцепсі є ще одне татуювання (ініціали), а також ініціали матері та бабусі на трицепсі.

"Це ті двоє, хто дійсно підтримував мене протягом усього, через що я пройшов у своєму житті", – додав футболіст.

З часом він закрив праву руку рукавом, на що пішло близько восьми годин. Справжній відчайдух, скажемо ми тобі.

"Я прийшов одного дня і подумав: "Гей, не могли б ви просто зробити мені рукав?", – розповідає Гілл у своєму відео.

Улюблені татуювання

На тильній стороні правої руки у нього морда гепарда: на честь його прізвиська в НФЛ (Національна Футбольна Ліга). На кожному пальці у нього є татуювання SR4.L.: Soul Runner 4 Life, що є назвою бренду одягу Гілла.

"Це два, мабуть, мої найулюбленіші татуювання, але страшенно боліло", – додав він.

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За часів старшої школи на тілі Гілла з'явилося багато татуювань. Потім, коли він вступив до університету, Тайрік вирішив набити пістолет на животі.

Я не знаю, чому на мені пістолет, не знаю, про що я думав. Не знаю, як це пояснити... Мій батько завжди казав мені, що справжньому чоловікові не потрібен пістолет, тож, вибач, тату,

– зніяковіло пояснює Гілл.

Татуювання з рукою поруч з пістолетом, наче намагається зупинити пістолет. Такий собі знак миру.

Присвята Тупаку Шакуру

Також на його тілі є слова "THUG LIFE" – данина поваги Тупаку Шакуру, одному з кумирів Гілла, а збоку від нього – пара навушників.

Музика – мій шлях до втечі, коли я маю справу з негараздами. Я ставлю джеми, просто виходжу із зони, літаю хмарами та роблю що завгодно,

– додав він.

Більше татуювань не буде

Футболіст зазначає, що вирішив зупинитися з нанесенням татуювань на своє тіло.

Кажуть, щойно ви отримаєте одне, два або три, ви продовжуватимете хотіти більшого. Але я відчуваю, що я дійсно покінчив з татуюваннями... Я пройшов цей етап у своєму житті,

– підсумував футболіст.

Тайрік Гілл на власному прикладі показує, що поширений міф про те, що після першого татуювання ти ніколи вже не зможеш зупинитися, – не більше ніж міф. Але ми все ж рекомендуємо свідомо підходити до вибору малюнка, який ти нанесеш на своє тіло, щоб кожного ранку ти не стояв біля дзеркала з запитальним виразом обличчя.

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