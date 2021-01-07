Тайрик Хилл – настоящая звезда американского футбола. Он известен как "гепард" через свою невероятную скорость на поле. Также футболист регулярно рассказывает на своем ютьюб-канале что-то интересное о спорте. На этот раз он решил посвятить ролик своим татуировкам. Читай на Men 24, что означают татуировки на теле Тайрика Хилла.

Футболист Тайрик Хилл признается, что татуировки на его теле начали появляться с юных лет. А на протяжении всей карьеры их количество только увеличивалось. Некоторые из них – обычные рисунки, а некоторые имеют важное значение для спортсмена. Men 24 рассказывает, что означают татуировки на теле Тайрика Хилла.

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С чего все началось?

Хиллу было всего 14 лет, когда он набил первое тату. "LL" на его левом предплечье и "MOAN" на правом – прозвища, которые он использовал в средней школе.

Наверное, одно из моих самых глупых решений. Потому что я все еще смотрю на эти татуировки каждый день, спрашивая себя: "Что? Почему я сделал это?",

– признается Хилл.

Далее вверху на его руках на бицепсе еще одна татуировка (инициалы), а также инициалы матери и бабушки на трицепсе.

"Это те двое, кто действительно поддерживал меня на протяжении всего, через что я прошел в своей жизни", – добавил футболист.

Со временем он закрыл правую руку рукавом, на что ушло около восьми часов. Настоящий сорвиголова, скажем мы тебе.

"Я пришел однажды и подумал: "Эй, не могли бы вы просто сделать мне рукав?", – рассказывает Хилл в своем видео.

Любимые татуировки

На тыльной стороне правой руки у него морда гепарда : в честь его прозвища в НФЛ (Национальная Футбольная Лига). На каждом пальце у него есть татуировка SR4.L.: Soul Runner 4 Life , что является названием бренда одежды Хилла.

"Это две, пожалуй, мои сам ы е любимые татуировки, но очень болело" , – добавил он.

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Во времена старшей школы на теле Хилла появилось много татуировок. Затем, когда он поступил в университет, Тайрик решил набить пистолет на животе .

Я не знаю, почему на мне пистолет, не знаю, о чем я думал. Не знаю, как это объяснить ... Мой отец всегда говорил мне, что настоящему мужчине не нужен пистолет, и, извини, папа,

– смущенно объясняет Гилл.

Татуировка с рукой нарисована рядом с пистолетом, как будто она пытается остановить пистолет. Некий знак мира.

Посвящение Тупаку Шакуру

Также на его теле есть слова "THUG LIFE" – дань уважения Тупака Шакура, одного из кумиров Хилла, а сбоку от него – пара наушников.

Музыка – мой путь к бегству, когда я имею дело с проблемами. Я ставлю джемы, просто выхожу из зоны, летаю облаками и делаю что угодно,

– добавил он.

Более татуировок не будет

Футболист отмечает, что решил остановиться с нанесением татуировок на своем теле.

Говорят, как только вы получите одну, две или три, вы будете хотеть большего. Но я чувствую, что я действительно покончил с татуировками... Я прошел этот этап в своей жизни,

– подытожил футболист.

Тайрика Хилл на собственном примере показывает, что распространенный миф о том, что после первой татуировки ты никогда уже не сможешь остановиться, – не более чем миф. Но мы все же рекомендуем сознательно подходить к выбору рисунка, который ты нанесешь на свое тело, чтобы каждое утро ты не стоял у зеркала с вопросительным выражением лица.