Томом Харди увлекаются миллионы людей по всему миру. И на это влияют не только его крутая актерская игра, но и татуировки, которые украшают его тело. Men 24 попытается разобраться, что же означают некоторые из рисунков на теле Тома Харди.

Тело Тома Харди – настоящий мольберт. На нем нанесено огромное количество рисунков. И каждый из них имеет определенное значение для актера. Читай на Men 24 , что же означают тату на теле Тома Харди.

Это интересно Крис Эванс: что означают татуировки на теле Капитана Америки

Тату на спор

Начнем с забавной ситуации, в которую вляпался Харди. Ему пришлось набить на своем теле надпись "Лео знает все". И здесь нет ничего удивительного, ведь Харди и Ди Каприо поспорили. Проигравший, вынужден был набить татуировку на выбор победителя.

Первое тату в 15 лет

Когда Тому Харди было всего 15 лет, он сделал свое первое тату. Он нанес лепрекона на правую руку. Это ода его ирландскому происхождению. Актер связан с Изумрудным островом благодаря своей маме Анне, художнице.



Первое свое тату Харди набил в 15-летнем возрасте / Фото pinterest

Папа, посвященные семье

На его теле есть слова "Padre Fiero", что означает "гордый отец" . У него также есть выражение "Figlio Mio Bellissimo" на нижнем правом бицепсе – "мой прекрасный сын" .



Тату "гордый отец" украшает ключицу актера / Фото pinterest



Figlio Mio Bellissimo он посвятил своему сыну / Фото pinterest

На животе актера написано "Till I die SW" . Он сделал эту татуировку для своей бывшей жены Сары Уорд. Но он также посвятил ей еще одну. Актер набил дракона на левой руке. Это потому, что она родилась в год Дракона.

Это то, что вы называете ошибочной татуировкой,

– сказал он позже.



Till I die SW – татуировка, посвященное бывшей жене Саре Ворд / Фото pinterest

Том также сделал татуировку со звездой на левом плече, когда узнал, что Рэйчел Спид, бывшая возлюбленная, беременна.

У него на теле также есть имя нынешней жены Шарлотты. На ней он женился в 2014 году. У пары есть сын Луи.



Любимой Шарлотте он тоже посвятил тату на своем теле / ​​Фото esquire

Примечательно Крис Хемсворт: что означают тату бога грома и молнии Тора

Татуировка, посвященная агентше

Линде Кинг, агентша Тома Харди, которая помогла ему стать успешным актером. Поэтому ее имя также вписано на теле актера. Харди однажды пообещал ей, что набьет тату с ее именем, если она сможет перенести его в Голливуд. Слова он сдержал.

Мадонна с младенцем на руках

По словам Тома Харди, рисунок с Мадонной с младенцем на руках особенный для него.

"Это было о том, чтобы заботиться обо мне. Я прошел много, уйдя из дома, став отцом и вырос, чтобы стать собственной матерью. У меня есть мать: она потрясающая. Но речь идет о том, чтобы стать матерью и моим родителям, сыну и мне самому, что очень болезненно" , – рассказал он в одном из интервью.



На его теле также нарисована Мадонна с младенцем на руках / Фото pinterest

Также рисунок содержит цифры 848 – дату рождения сына Луи (8 апреля 2008).

У звезды, рожденной в Хаммерсмите, есть рисунок горизонта Лондона под татуировкой Мадонны. А еще у него на груди Юнион Джек.

Номер корпуса морской пехоты его лучшего друга Патрика – 1338046 – нанесенный на его правой ключицы. Том сказал: "У моего персонажа в "Воин" вытатуированный идентификационный номер боевого приятеля, и я сделал это – и для фильма, и из уважения и любви к моему брату".



Также на его теле нанесены цифры 1338046, посвященные лучшему другу / Фото esquire

Также на его теле есть татуировка ворона, внутри которого нарисован летучая мышь. Она символизирует 2 фильма, которые принесли ему мировое признание: "Безумный Макс: Дорога ярости" и "Темный рыцарь: Возрождение легенды" .

" Выживший " вдохновив его нанести рисунок волка, ворона и священного сердца. Том говорит: "Это волк, ворон и священное сердце. Поэтому моё сердце у меня в рукаве. Для меня ворон и волк – важные животные".



На его теле есть тату, на которые вдохновил фильм " Выживший " / Фото pinterest

Читай также 10 базовых советов, которые помогут прокачать мужской стиль