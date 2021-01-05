Златан Ибрагимович – шведский футболист боснийского происхождения. Он не только является форвардом "Милана", но и играет за национальную сборную Швеции. Причем дебютировал в ней он в 2001 году. Сначала он считал татуировки чем-то ненужным, а теперь его тело украшают множество рисунков. Men 24 разбирается, что означают татуировки на теле Златана Ибрагимовича.

В своей книге "Я – Златан Ибрагимович" футболист рассказал о том, что сначала его отношения с татуировками не сложились. Он явно не понимал, зачем украшать свое тело рисунками. А потом его отношение кардинально изменилось. Рассказываем на Men 24 , что означают татуировки на теле Златана Ибрагимовича.

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1. Правое запястье, рука и бицепс

На правом запястье Златана Ибрагимовича есть числа, которые он называет "кодом Златана Ибрагимовича". Они касаются дат рождения мужчин в его семье. Цифры символизируют отца Сефика, покойного брата Сапко, второго брата Александра и дни, в которые родились его два сына Максимилиан и Винс.

На верхней части правой руки арабским шрифтом написаны имена его двух сыновей. На правом бицепсе – Сефик. Златану и его отцу не хватало денег, и в своей книге форвард рассказывает о том, как им пришлось принести домой кровать из IKEA самостоятельно, ведь они не могли позволить себе доставку.

2. Левая сторона

На его левом боку есть две игральные карты. Внутри червонного туза изображена буква "H", которую он набил в честь его жены Хелены Сегера. Крестовый туз, изображен позади, – символ удачи. Рядом с картами изображен дракон. Считается, что на эту татуировку его вдохновила японская культура. Сами же драконы – символ выносливости, стабильности и решительности.

3. Левое запястье и бицепс

На левом запястье Ибрагимович нанес даты рождения своей матери Юрки и сестры Санел. В отличие от мужчин, женщины в жизни Златана расположены слева, потому что они безусловно гораздо ближе к его сердцу. Мужчины же справа, потому что шведская суперзвезда считает, что это олицетворяет устойчивость. На его правом бицепсе арабским шрифтом написано имя матери – Юрки.

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4. Тату на животе сбоку

Как говорит Златан Ибрагимович, эта татуировка появляется только тогда, когда он загорелый. Это была одна из первых татуировок. Ибрагимович пояснил: "Первой татуировкой, которую я сделал, было моё имя, написанное белыми чернилами на талии. Вы можете увидеть это только тогда, когда я загорел". На этой же татуировке написано: "Только Бог может судить меня".

Значение Ибрагимович объяснил: "Они могли писать в газетах все, что хотели. Кричали что угодно с трибун. Они все еще не могли добраться до меня. Только Бог мог судить меня! Мне понравилось. Ты должен идти своим путем, поэтому я сделал татуировку с этими словами".

5. Права и левая лопатка

На левом плече Златана Ибрагимовича – серая рыбка кои. Цвет считается очень важным, ведь серые кои считаются дикими, в отличие от оранжевых, которые размножаются в прудах. Кои может плыть против течения, и в своей книге Златан сказал, что выбрал рыбу, потому что она "шла против течения". Рыба кои в основном – символ преодоления препятствий.

На правой лопатке является перо, которое, как говорят, происходит от орла. Сам же орел – олицетворение выносливости, силы и храбрости. Также на правой лопатке можно увидеть изображение буддийского монаха, которого зовут Янт Праджао Кхао Нирея. Такая татуировка защищает от страданий.

6. Нижняя часть спины

По сравнению недавняя татуировка – "Витрувианский человек" Леонардо да Винчи. На ней изображен идеализм в человеческих пропорциях, а оригинальный рисунок датируется примерно 1490 годом.

7. Правая рука

По его правой руке изображен символ племени маори. Он должен защитить футболиста, его семью и принести процветание и успех.

8. Поясница

Мы можем увидеть еще одно буддистское тату на его теле. Это рисунок, который состоит из пяти элементов: ветра, воды, огня, пространства и творческого восприятия. Но говорят, что это тату принесло Златану достаточно хлопот. Его попросили не снимать футболку во время 1/8 финала Лиги Чемпионов "Пари Сен-Жермен" против "Челси" в 2015 году. В том же матче Златан получил красную карточку и покинул поле. Пожалуй, это вдохновило его забить татуировку. Теперь на спине можно увидеть огромного льва.

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