На своєму ютуб-каналі фітнес-тренер Пол Ревалі поділився 3 порадами, які допоможуть схуднути. Візьми їх на озброєння, якщо ти давно уже мрієш позбутися зайвої ваги.

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3 секрети, які допоможуть схуднути

Ревалі починає з того, що відповідає на питання чоловіка, який хоче бути у формі до дня весілля. Як і слід було очікувати, він починає з пояснення основ: калорій на вході проти калорій на виході.

"Тут багато непорозумінь, але зрозумій наступне: ти повинен спалювати більше калорій, ніж споживаєш", – перша і важлива порада від тренера.

Твоя задача – запустити дефіцит калорій.

Проте, Ревалі рекомендує не захоплюватися спробами підрахувати, скільки калорій ти спалюєш під час вправ. Усе тому, що без професійного обладнання їх дійсно складно підрахувати. Фітнес-додатки та трекери, ймовірно, не дають тобі точних цифр, і занадто багато уваги на них можуть збити зі шляху.

Ревалі пропонує найкращий підхід – зосередитися на споживанні. За його словами, їжа – макроелементи. Щойно ти почнеш думати про це таким чином, ти значно краще зрозумієш, як правильно харчуватися для досягнення своїх цілей. Це дасть тобі певну гнучкість при складанні дієти, яка працюватиме на тебе. І в тебе буде більше шансів схуднути та зберегти результат.

"Поганої їжі не буває", – каже він, але одні продукти краще підходять для твоїх цілей, ніж інші.

Дивися відео, на якому Пол Ревалі ділиться своїми порадами:

Звідти Ревалі продовжує пояснювати, як розуміння їжі поєднується з іншими його порадами, в тому числі зробити рух основою твого способу життя, навіть якщо це не "вправи".

Його третя порада, як ти, можливо, здогадався, полягає в тому, щоб планувати заздалегідь: склади розпорядок, якого ти можеш дотримуватися, і знай, що ти збираєшся робити.

Прислухайся до порад Пола Ревалі. З їхньою допомогою ти зможеш досягнути бажаного результату. А це тебе надихне продовжувати працювати над тілом своєї мрії!

Не лінуйся працювати над своїм тілом. А допоможуть тобі ці вправи та поради: