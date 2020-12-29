Тренировка для ног: как Райан Рейнольдс готовился к роли Дэдпула
Райан Рейнольдс во время подготовки к съемкам "Дэдпула" много внимания уделил тренировкам. Но здесь речь идет не о наращивании мышц. Он стремился достичь по-настоящему спортивное тело. Делимся тренировкой ног от Райана Рейнольдса на Men 24!
Дон Саладино, тренер-суперзвезда, назвал Рейнольдса "исключительным спортсменом", способным делать сальто и приземляться на ноги, что поразительно как на человека с ростом 188 сантиметров. Теперь же мы знаем, какие упражнения он выполнял во время тренировок для ног. Айда вместе с Men 24 вдохновляться и выполнять их!
Это интересно Чтобы получить максимальный результат: 8 правил успешной тренировки
Что касается распорядка тренировок, то в Рейнольдса он очень функционален. Актер делает акцент на подвижности, силе и кардио. А еще он пытается выполнять упражнения, которые сделают его тело выносливым и сильным!
Тренировка ног Райана Рейнольдса
1. Болгарские сплит-приседания
- 4 подхода по 8 повторений на каждую ногу.
Поставь одну ногу на скамью и держи по гантели в каждой руке. Прижми переднее колено к стопе. Вставай.
2. Приседания Глобет
- 4 подхода по 30 секунд.
Возьмись за конец гантели и помести ее на уровне груди. Медленно опустись, чтобы сделать глубокое приседание. Держи грудь возвышенными, и равномерно распределяй вес. Встань с прямой спиной.
3. RDL на одну ногу
- 4 подхода по 8 повторений на каждую сторону. Отдых 60 секунд.
Выпрямив руки и держа вес на уровне бедер, подними одну ногу назад и наклонись вперед. Спину держи прямо. Когда чувствуешь тягу, возвращайся в исходное положение.
Примечательно 7 упражнений, которые помогут тебе создать пояс Адониса
4. Сплит-прыжок
- 4 подхода по 30 секунд.
Поставив одну ногу перед другой, опускайся и резко подпрыгивай, меняя ноги в середине прыжка. Таким образом ты проработаешь сгибатели бедра и увеличишь сопротивление. Отдых 60 секунд.
Попробуй и ты выполнять тренировки для ног от Райана Рейнольдса. Они позволят тебе не только нарастить мышцы, но и стать выносливее и сильнее!
Возьми на вооружение Блогер показал, как художественная гимнастика прокачала его тело: изменения впечатляют
Поделиться новостью