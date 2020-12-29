Райан Рейнольдс во время подготовки к съемкам "Дэдпула" много внимания уделил тренировкам. Но здесь речь идет не о наращивании мышц. Он стремился достичь по-настоящему спортивное тело. Делимся тренировкой ног от Райана Рейнольдса на Men 24!

Дон Саладино, тренер-суперзвезда, назвал Рейнольдса "исключительным спортсменом", способным делать сальто и приземляться на ноги, что поразительно как на человека с ростом 188 сантиметров. Теперь же мы знаем, какие упражнения он выполнял во время тренировок для ног. Айда вместе с Men 24 вдохновляться и выполнять их!

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Что касается распорядка тренировок, то в Рейнольдса он очень функционален. Актер делает акцент на подвижности, силе и кардио. А еще он пытается выполнять упражнения, которые сделают его тело выносливым и сильным!

Тренировка ног Райана Рейнольдса

1. Болгарские сплит-приседания

4 подхода по 8 повторений на каждую ногу.

Поставь одну ногу на скамью и держи по гантели в каждой руке. Прижми переднее колено к стопе. Вставай.

2. Приседания Глобет

4 подхода по 30 секунд.

Возьмись за конец гантели и помести ее на уровне груди. Медленно опустись, чтобы сделать глубокое приседание. Держи грудь возвышенными, и равномерно распределяй вес . Встань с прямой спиной.

3. RDL на одну ногу

4 подхода по 8 повторений на каждую сторону. Отдых 60 секунд.

Выпрямив руки и держа вес на уровне бедер, подними одну ногу назад и наклонись вперед. Спину держи прямо. Когда чувствуешь тягу, возвращайся в исходное положение.

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4. Сплит-прыжок

4 подхода по 30 секунд.

Поставив одну ногу перед другой, опускайся и резко подпрыгивай, меняя ноги в середине прыжка. Таким образом ты проработаешь сгибатели бедра и увеличишь сопротивление. Отдых 60 секунд.

Попробуй и ты выполнять тренировки для ног от Райана Рейнольдса. Они позволят тебе не только нарастить мышцы, но и стать выносливее и сильнее!