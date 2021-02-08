Джейсон Стэтхэм – один из тех актеров, которым удалось стать эталоном для героев боевиков, бить прикладом, стрелять из оружия и демонстрировать крепкие мышцы. Всего этого он достиг с помощью интенсивного тренировочного плана. Брось себе вызов и попробуй выполнять 6-дневную программу наращивания мышц Джейсона Стэтхэма!

В свои 53 года Джейсон Стэтхэм находится в поразительной форме. Более того: он выглядит значительно лучше, чем большинство мужчин, вдвое моложе него. И не в последнюю очередь его внешний вид связан с физической активностью.

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Джейсон Стэтхэм доминирует в жанре боевиков, как это в свое время делали Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Жан-Клод Ван Дамм. Конечно же, чтобы достичь желаемого результата, нужно не только много тренироваться, но и придерживаться сбалансированной диеты и не забывать о полноценном отдыхе.

Мы подчеркиваем, что упражнения желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании быстро достичь вожделенных результатов!

Эксперты отмечают, что тебе не стоит тренировать одни и те же мышцы каждый день (это становится причиной перетренированности и утомляет тебя). Также хорошо известно, что тебе нужно выполнять определенное количество упражнений в неделю, чтобы достичь и поддерживать своей цели. Вот почему для Стэтхэма чрезвычайно важный 6-дневный план тренировок.

Тренируясь в течение 6 дней, у тебя будет достаточно времени, чтобы обработать каждую группу мышц, оставив при этом достаточно времени для отдыха. Он в этом плане включает тренировки других мышц. Все это необходимо для повышения общей силы, выносливости, сжигания жира и развития мышечных волокон.

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Что такое режим тренировок Джейсона Стэтхэма?

Тебе нужно уделять тренировкам 6 дней в неделю, а также выделять 1 полноценный выходной. Такой подход позволит достичь максимального результата, а также получить тело как у Джейсона Стэтхэма.

Понедельник (тренировочная пирамида)

Разминка: 20 минут на гребном тренажере со скоростью 20 гребков в минуту.

Отжимания (10 повторений)

Подтягивания (10 повторений)

Приседания с собственным весом (10 повторений)

Становая тяга с жесткими ногами (10 повторений)

Подъем ног в висе (10 повторений)

Вторник (грудь и плечи)

Разминка: 20 минут на гребном тренажере со скоростью 20 гребков в минуту.

Жим лежа (10 повторений)

Армейский жим от плеч (10 повторений)

Подъем гантелей (10 повторений на каждую руку)

Отжимания на трицепс с гантелями (10 повторений)

Прогулка фермера с гирей (10 повторений)

Удерживание приседаний с собственным весом (10 повторений)

Среда (интервальные тренировки)

Приседания с отягощением (10 повторений)

Подтягивания (10 повторений)

Отжимания с отклонением (10 повторений)

Мощная чистка с помощью планки (1 минута)

Колени до локтей (10 повторений)

Четверг (нижняя часть тела)

Разминка: 20 минут на гребном тренажере со скоростью 20 гребков в минуту.

Приседания с собственным весом (10 повторений)

Приседания с отягощением (10 повторений)

Становая тяга с жесткими ногами (10 повторений)

Обратные скручивания (10 повторений)

Пятница (завершающая тренировка)

Приседания спереди с весом 120% твоего тела (20 повторений)

Бросание медбола (5 повторений)

Подтягивания со скакалкой (10 повторений)

Жим лежа (10 повторений)

Бросание медбола (10 повторений)

Подтягивания (15 повторений)

Бросание медбола (10 повторений)

Отжимания (15 повторений)

Бросание медбола (15 повторений)

Подтягивания со скакалкой (20 повторений)

Бросание медбола (20 повторений)

Суббота:

Час бега на свежем воздухе.

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