Тренировка Джейсона Стэтхэма: как нарастить мышцы с помощью 6-дневной программы
Джейсон Стэтхэм – один из тех актеров, которым удалось стать эталоном для героев боевиков, бить прикладом, стрелять из оружия и демонстрировать крепкие мышцы. Всего этого он достиг с помощью интенсивного тренировочного плана. Брось себе вызов и попробуй выполнять 6-дневную программу наращивания мышц Джейсона Стэтхэма!
Источник:GQ
В свои 53 года Джейсон Стэтхэм находится в поразительной форме. Более того: он выглядит значительно лучше, чем большинство мужчин, вдвое моложе него. И не в последнюю очередь его внешний вид связан с физической активностью.
Это интересно Как выполнять 4-секундную тренировку: лучший способ быстро и эффективно нарастить мышцы
Джейсон Стэтхэм доминирует в жанре боевиков, как это в свое время делали Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Жан-Клод Ван Дамм. Конечно же, чтобы достичь желаемого результата, нужно не только много тренироваться, но и придерживаться сбалансированной диеты и не забывать о полноценном отдыхе.
Эксперты отмечают, что тебе не стоит тренировать одни и те же мышцы каждый день (это становится причиной перетренированности и утомляет тебя). Также хорошо известно, что тебе нужно выполнять определенное количество упражнений в неделю, чтобы достичь и поддерживать своей цели. Вот почему для Стэтхэма чрезвычайно важный 6-дневный план тренировок.
Тренируясь в течение 6 дней, у тебя будет достаточно времени, чтобы обработать каждую группу мышц, оставив при этом достаточно времени для отдыха. Он в этом плане включает тренировки других мышц. Все это необходимо для повышения общей силы, выносливости, сжигания жира и развития мышечных волокон.
Возьми на вооружение Как накачать пресс с помощью штанги: 3 крутых упражнения от тренера
Что такое режим тренировок Джейсона Стэтхэма?
Тебе нужно уделять тренировкам 6 дней в неделю, а также выделять 1 полноценный выходной. Такой подход позволит достичь максимального результата, а также получить тело как у Джейсона Стэтхэма.
Понедельник (тренировочная пирамида)
Разминка: 20 минут на гребном тренажере со скоростью 20 гребков в минуту.
- Отжимания (10 повторений)
- Подтягивания (10 повторений)
- Приседания с собственным весом (10 повторений)
- Становая тяга с жесткими ногами (10 повторений)
- Подъем ног в висе (10 повторений)
Вторник (грудь и плечи)
Разминка: 20 минут на гребном тренажере со скоростью 20 гребков в минуту.
- Жим лежа (10 повторений)
- Армейский жим от плеч (10 повторений)
- Подъем гантелей (10 повторений на каждую руку)
- Отжимания на трицепс с гантелями (10 повторений)
- Прогулка фермера с гирей (10 повторений)
- Удерживание приседаний с собственным весом (10 повторений)
Среда (интервальные тренировки)
- Приседания с отягощением (10 повторений)
- Подтягивания (10 повторений)
- Отжимания с отклонением (10 повторений)
- Мощная чистка с помощью планки (1 минута)
- Колени до локтей (10 повторений)
Четверг (нижняя часть тела)
Разминка: 20 минут на гребном тренажере со скоростью 20 гребков в минуту.
- Приседания с собственным весом (10 повторений)
- Приседания с отягощением (10 повторений)
- Становая тяга с жесткими ногами (10 повторений)
- Обратные скручивания (10 повторений)
Пятница (завершающая тренировка)
- Приседания спереди с весом 120% твоего тела (20 повторений)
- Бросание медбола (5 повторений)
- Подтягивания со скакалкой (10 повторений)
- Жим лежа (10 повторений)
- Бросание медбола (10 повторений)
- Подтягивания (15 повторений)
- Бросание медбола (10 повторений)
- Отжимания (15 повторений)
- Бросание медбола (15 повторений)
- Подтягивания со скакалкой (20 повторений)
- Бросание медбола (20 повторений)
Суббота:
- Час бега на свежем воздухе.
Читай также 5 распространенных ошибок, которые делает большинство во время отжиманий
Попробуй тренироваться как Джейсон Стэтхэм. Его 6-дневная программа позволяет нарастить мышечную массу, а также сделать тебя еще сильнее и выносливее!
Поделиться новостью