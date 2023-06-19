Ключ ко всему этому – научиться правильным движениям, а это начинается с основ. Лови несколько ключевых правил, которые помогут достичь максимального результата во время работы с гирями.

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1. Пойми, как работают гири

В отличие от штанги или гантели, погрузка гири находится непосредственно под участком, который ты обхватываешь, то есть непосредственно под запястьем. Это делает взрывные движения более сложными для твоих стабилизирующих мышц и пресса. А благодаря своей толстой ручке, гиря – отличный инструмент для развития силы хвата, особенно во время выполнения взрывных движений.

2. Совершенствуй свою форму

Внебалансированная конструкция гири делает хорошую технику еще более важной. Очень важно держать запястья прямыми. Сгибание запястий повышает риск растяжения и не позволяет эффективно передавать силу между телом и гирей. Кроме того, держи вес на пятках, а плечи отведены вниз и назад. Эти настройки помогут сохранить твое тело стабильным, особенно во время взрывных движений.



Нужно правильно выполнять каждое повторение / Фото Master1305

3. Выберите правильный размер

Если ты привык поднимать гантели, твой инстинкт может потребовать большего размера. А с гирями ты можешь немного потакать этому инстинкту. Работай со слишком легкой гирей, и ты не будешь чувствовать ее импульс во время выполнения махов и рывков. Твоя лучшая отправная точка: 12-килограммовая гиря. В зависимости от твоих целей это может быть единственной гирею, которая тебе когда-нибудь понадобится.

4. Будь стратегическими

Часть того, что делает движения с крутыми гирями, – это их сложность. Многие включают вращательные или дугообразные паттерны, которые обязательно имеют более крутую кривую обучения, чем в случае со штангами, гантелями или тренажерами.

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Возьми на вооружение эти советы. С их помощью ты сможешь извлекать максимум пользы от работы с гирями.