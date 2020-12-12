Фитнес-тренер Джефф Кавальер рассказал о 6 самых любимых упражнениях Арнольда Шварценеггера. Men 24 рекомендует попробовать их и тебе, чтобы тренироваться, как легенда бодибилдинга и семикратный Мистер Олимпия. Поэтому не стоит терять время, поехали!

И хотя Арнольду Шварценеггеру 73 года, он продолжает быть ориентиром для энтузиастов фитнеса во всем мире. А фитнес-тренер Джефф Кавальер выложил на своем ютьюб-канале ролик с 6 упражнениями Арнольда Шварценеггера. Men 24 предлагает добавить их к своим привычным тренировкам, чтобы стать таким же сильным и фактурным, как семикратный Мистер Олимпия!

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1. Жим штанги лежа

"Арнольд ввел новшество в этом упражнении, взяв более широкий хват, чем обычно", – говорит Кавальер. Таким образом ты возьмешь меньше килограммов, но дашь возможность работать грудным мышцам, минимизируя вклад трицепсов. Но есть существенный риск, если у тебя хрупкие плечи. Здесь нужно быть осторожным, ведь есть шансы не справиться.



Арнольд выполнял жим штанги лежа, взяв более широкий хват / Скриншот с видео

2. Военный пресс

Это упражнение тоже довольно сложное, но Арни в свое время не задумывался над тем, что оно может навредить ему. Оно входит в перечень потенциально вредных упражнений для плеч, поэтому фитнес-тренер не рекомендует им злоупотреблять. "В любом случае я рекомендую классический военный жим со штангой перед головой", – добавил он. Также можешь менять штангу на гантели.

3. Суровые подтягивание

"И Арнольд, и Франко Колумбу выполняли это упражнение с собственным весом, хотя в некоторых случаях они использовали балласт на поясе ...", – отметил Кавальер. Говорят, они могли делать до 50 повторений для разминки перед тренировкой. Это упражнение позволит работать широким мышцам, а также бицепсам.

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4. Сгибание рук со штангой на бицепс

Это основа для набора мышц рук. Поэтому чередуй прямую перекладину с перекладиной Z, чтобы стимулировать бицепсы различными способами. Хитрости? Прислонись спиной к стене, чтобы избежать раскачивания, и выполняй упражнение максимально медленно.

5. Глубокий пресс

Если правильно выполнять технику, то нет риска для позвоночника. Выполняй несколько скручиваний для максимальной активации брюшного пресса. Если возможно, с опорой на землю ступнями и без каких-либо опор.



Правильная техника позволит получить максимальный результат / Скриншот с видео

6. Глубокие приседания

Основное силовое упражнение для нижней части тела. Со штангой – очень тяжелые и глубокие приседания. Она принесет пользу для ягодиц, квадрицепсов, подколенных сухожилий и даже кора.



Выполняй глубокие приседания со штангой / Скриншот с видео

Попробуй и ты добавить к своим привычным тренировкам эти упражнения. Твое тело будет тебе благодарно.