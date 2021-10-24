Це просто космос: естетика зоряного неба у фото Мануеля Дітріха з різних країн світу

Якщо ти колись мріяв фотографувати нічне небо, зорі, далекий космос, але руки так і не дійшли – не журись. Краще глянь на світлини астрофотографа Мануеля Дітріха

Можливо, після перегляду цих світлин і до тебе повернеться натхнення. Ну, щонайменше, естетичне задоволення гарантуємо!

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Мануель Дітріх і його зворушливі фото зоряного неба

Мануель Дітріх – німецький професійний фотограф, який займається здебільшого пейзажами. Власне, у його роботах – навіть у тих, де глядач бачить неймовірної краси зоряне небо – центральним елементом є якраз вони, пейзажі. Але які!

Дітріх їздить по світу та фіксує чарівні місцини у різних країнах. Його знімки завжди драматичні, сповнені відчуття нескінченності й глибокого контексту. Не віриш? Так дивись сам.



Black Forest, Німеччина​ / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха



Alabama Hills, США / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха



Chamonix, Франція / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха



Gorner Glacier, Швейцарія / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха



Grindelwald, Швейцарія / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха

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Lago di Braies, Італія / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха



McWay Falls, США / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха



Monument Valley, США / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха



Mount Bromo, Індонезія / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха



Palatinate, Німеччина / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха

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Rosenlaui, Швейцарія / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха



Trona Pinnacles, США / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха



Yosemite National Park, США / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха



Zell am See-Kaprun, Австрія / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха



Zermatt, Швейцарія / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.