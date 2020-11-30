Выбор редакции к зимним праздникам: интересные факты о De Luxe Honey Pepper от Nemiroff
Поговорим о качественном алкоголе, который не бьет в нос резким запахом, не обжигает небо и пищевод, не заставляет бояться похмелья. Сегодня Men 24 рассказывает о водке, которая завоевала благосклонность миллионов ценителей премиального алкоголя как в Украине, так и в мире – медовой с перцем Nemiroff De Luxe Honey Pepper.
Украинцы издавна знают этот напиток – когда-то это была медовая настойка, потом появилась "Украинская медовая с перцем" от Nemiroff. В свое время она стала визитной карточкой бренда. Но предела совершенству нет. Вот и в этом случае в компании улучшили рецептуру, воплощением которой является Nemiroff De Luxe Honey Pepper.
- Что же это за рецепт такой? О, он особый, оригинальный, а еще – тайный. Но о кое-чем важном Men 24 совместно с Nemiroff тебе расскажет.
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От настойки к национальному символу: несколько слов об истории
В 1737 году в городке Немиров во дворце графа Потоцкого собрались европейские дипломаты – из России, Австрии и Османской империи. Они приехали туда, чтобы поговорить об окончании очередной войны, а когда поговорили – сели ужинать. Тогда им подали к столу местную настойку на меду.
- Трудно сказать точно, но похоже на то, что это было первое неофициальное упоминание о продукте, который впоследствии стал своеобразным символом украинской алкогольной отрасли. Речь, конечно, о медовой с перцем.
Что было дальше? Небольшая винокурня на Винниччине сначала стала главным поставщиком водки в регионе, а впоследствии о водке из Немирова знали и в странах Европы – как Восточной, так и Западной.
- Немировский винокуренный завод ежедневно выпускал 5000 полулитровых бутылок. Ежедневно! Естественно, это сделало его одним из крупнейших экспортеров качественного алкоголя еще полтора века назад.
- И уже тогда преимуществом над конкурентами было качество зерна, воды и, конечно, спирта. На государственные водочные заводы в то время поставляли дешевый спирт из картофеля, а вот завод в Немирове производил спирт зерновой – самого высокого качества.
Поэтому неудивительно, что в итоге авторская водка Nemiroff с богатым составом стала даже частью "зарубежного набора" – ее украинцы часто дарят друзьям и коллегам как национальный сувенир.
Nemiroff De Luxe Honey & Pepper / Фото Nemiroff
Особенности Nemiroff De Luxe Honey & Pepper
Nemiroff De Luxe Honey Pepper – это также история о меде и перце, но она – особенная. Особый вкус создали благодаря все тому же наследию оригинальных рецептов XVIII века, однако усовершенствованных и дополненных:
- До 27 трав и специй в составе.
- В три раза больше меда, чем в традиционной "Украинской медовой с перцем".
- 11 уровней фильтрации, включая обработки серебром и платиной.
- Только отборный спирт высочайшего качества для всей линейки De Luxe.
К тому же на всех этапах производства этой водки специалисты осуществляют дегустацию: от отбора купажей водно-спиртовой смеси с лучшими вкусовыми показателями до органолептической оценки каждой емкости перед розливом на соответствие заявленному высокому качеству.
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Такие усилия не остались без внимания мировых экспертов – Nemiroff De Luxe Honey & Pepper отмечена международными наградами за вкус на многих конкурсах:
- Berlin International Spirits Competition, Germany
- London Spirits Competition, United Kingdom
- The DBSB Autumn Tasting 2020, United Kingdom
- San Francisco World Spirits Competition, USA
- Ultimate Spirits Challenge, USA
- tasting.com, USA
- Bartender Spirits Awards, USA
Продукт настолько уникальный, что даже получил звание Vodka of the Year ("Водка года") на конкурсе London Spirits Competition.
Выбор редакции – медовая с перцем Nemiroff De Luxe Honey Pepper. / Фото Nemiroff
Мед, перец чили и донник лекарственный: подробнее об ингредиентах
Среди 27 трав и специй, лежащих в основе Nemiroff De Luxe Honey Pepper, остановимся более подробно на нескольких составляющих. А именно – на меде, перце чили и доннике лекарственном.
Мед
О свойствах этого продукта и его пользе все мы знаем с детства. Это уникальный продукт по своему вкусу, который еще часто используется в народе с лечебной и профилактической целью.
- Дополним лишь, что для медовой с перцем даже мед проходит тщательный отбор – вкус должен быть насыщенным, нектарным, со слегка терпким привкусом и цветочным ароматом. Цвет – ярким, янтарным.
Перец чили и донник лекарственный / Коллаж 24 канала
Донник лекарственный
Донник – луговая медоносная трава с особым ароматом. Это большое дикое растение с желтыми соцветиями. Растет донник по всей Украине, но самый качественный и наиболее насыщенный медовым ароматом – в южных регионах.
- Почему его называют лекарственным? Чай цветков донника в небольших дозах входят в разные грудные смеси лекарственных растений. Препараты на основе донника обладают смягчающим, успокаивающим, обезболивающим, противовоспалительным действием.
Молодые листья и соцветия даже добавляют в витаминные салаты, супы, к приправам или компотам.
Собирают донник для настойки вручную – срезают верхушки соцветий. Далее очень важно правильно высушить сбор. Чтобы растение не потеряло ценный аромат, его немного подвяливают на солнце, а затем досушивают в тени на воздухе.
- Высушенный и упакованный донник поступает в цех подготовленных настоек Nemiroff. Там его заливают водно-спиртовой смесью в специальных емкостях, где и держат, пока не сформируется infused, то есть настойка, вытяжка.
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Перец чили
Когда говорят "перец чили", то обычно имеют в виду высушенные плоды тропического куста Capsicum frutescens. Это красная пряность с ярким жгучим вкусом, которая происходит с Латинской Америки, однако выращивают его в различных странах
- К слову, "чили" с ацтекских языков науатль – это, собственно, "красный". А особый вкус придает вещество капсаицин (яркость зависит от ее концентрации), которого нет в других видах перца.
- Красный перец имеет сильный пряный аромат, и вкус от пряного до острого и даже очень жгучего.
Красный перец также и полезен для человеческого организма. В нем – много витаминов С, А, группы B (в основном B6), калия, магния и железа. Настойку из перца применяют для аппетита и улучшения пищеварения.
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Ванны из перечного раствора способствуют кровообращению. А исследования Cancer Research 2006 даже показало эффективность красного перца в борьбе с раковыми клетками.
Мы немного рассказали об ингредиентах, а это только 3 из 27 составляющих медовой с перцем, каждый из которых имеет не только свою историю, но и особенный вкус и свойства.
- Nemiroff De Luxe Honey Pepper – это уникальная водка с богатой историей в несколько сотен лет, и богатым составом, который постоянно совершенствуется. А еще – это хороший вариант дижестива и дополнения к ужину.
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