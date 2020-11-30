Поговорим о качественном алкоголе, который не бьет в нос резким запахом, не обжигает небо и пищевод, не заставляет бояться похмелья. Сегодня Men 24 рассказывает о водке, которая завоевала благосклонность миллионов ценителей премиального алкоголя как в Украине, так и в мире – медовой с перцем Nemiroff De Luxe Honey Pepper.

Украинцы издавна знают этот напиток – когда-то это была медовая настойка, потом появилась "Украинская медовая с перцем" от Nemiroff. В свое время она стала визитной карточкой бренда. Но предела совершенству нет. Вот и в этом случае в компании улучшили рецептуру, воплощением которой является Nemiroff De Luxe Honey Pepper.

Что же это за рецепт такой? О, он особый, оригинальный, а еще – тайный. Но о кое-чем важном Men 24 совместно с Nemiroff тебе расскажет.

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От настойки к национальному символу: несколько слов об истории

В 1737 году в городке Немиров во дворце графа Потоцкого собрались европейские дипломаты – из России, Австрии и Османской империи. Они приехали туда, чтобы поговорить об окончании очередной войны, а когда поговорили – сели ужинать. Тогда им подали к столу местную настойку на меду.

Трудно сказать точно, но похоже на то, что это было первое неофициальное упоминание о продукте, который впоследствии стал своеобразным символом украинской алкогольной отрасли. Речь, конечно, о медовой с перцем.

Что было дальше? Небольшая винокурня на Винниччине сначала стала главным поставщиком водки в регионе, а впоследствии о водке из Немирова знали и в странах Европы – как Восточной, так и Западной.

Немировский винокуренный завод ежедневно выпускал 5000 полулитровых бутылок. Ежедневно ! Естественно, это сделало его одним из крупнейших экспортеров качественного алкоголя еще полтора века назад.

И уже тогда преимуществом над конкурентами было качество зерна, воды и, конечно, спирта. На государственные водочные заводы в то время поставляли дешевый спирт из картофеля, а вот завод в Немирове производил спирт зерновой – самого высокого качества.

Поэтому неудивительно, что в итоге авторская водка Nemiroff с богатым составом стала даже частью "зарубежного набора" – ее украинцы часто дарят друзьям и коллегам как национальный сувенир.



Nemiroff De Luxe Honey & Pepper / Фото Nemiroff

Особенности Nemiroff De Luxe Honey & Pepper

Nemiroff De Luxe Honey Pepper – это также история о меде и перце, но она – особенная. Особый вкус создали благодаря все тому же наследию оригинальных рецептов XVIII века, однако усовершенствованных и дополненных:

До 27 трав и специй в составе.

В три раза больше меда, чем в традиционной "Украинской медовой с перцем".

11 уровней фильтрации, включая обработки серебром и платиной.

Только отборный спирт высочайшего качества для всей линейки De Luxe.

К тому же на всех этапах производства этой водки специалисты осуществляют дегустацию: от отбора купажей водно-спиртовой смеси с лучшими вкусовыми показателями до органолептической оценки каждой емкости перед розливом на соответствие заявленному высокому качеству.

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Такие усилия не остались без внимания мировых экспертов – Nemiroff De Luxe Honey & Pepper отмечена международными наградами за вкус на многих конкурсах:

Berlin International Spirits Competition, Germany

London Spirits Competition, United Kingdom

The DBSB Autumn Tasting 2020, United Kingdom

San Francisco World Spirits Competition, USA

Ultimate Spirits Challenge, USA

tasting.com, USA

Bartender Spirits Awards, USA

Продукт настолько уникальный, что даже получил звание Vodka of the Year ("Водка года") на конкурсе London Spirits Competition.



Выбор редакции – медовая с перцем Nemiroff De Luxe Honey Pepper. / Фото Nemiroff

Мед, пер ец чили и донник лекарственный: подробнее об ингредиентах

Среди 27 трав и специй, лежащих в основе Nemiroff De Luxe Honey Pepper, остановимся более подробно на нескольких составляющих. А именно – на меде, перце чили и доннике лекарственном.

Мед

О свойствах этого продукта и его пользе все мы знаем с детства. Это уникальный продукт по своему вкусу, который еще часто используется в народе с лечебной и профилактической целью.

Дополним лишь, что для медовой с перцем даже мед проходит тщательный отбор – вкус должен быть насыщенным, нектарным, со слегка терпким привкусом и цветочным ароматом. Цвет – ярким, янтарным.



Перец чили и донник лекарственный / Коллаж 24 канала

Донник лекарственный

Донник – луговая медоносная трава с особым ароматом. Это большое дикое растение с желтыми соцветиями. Растет донник по всей Украине, но самый качественный и наиболее насыщенный медовым ароматом – в южных регионах.

Почему его называют лекарственным? Чай цветков донника в небольших дозах входят в разные грудные смеси лекарственных растений. Препараты на основе донника обладают смягчающим, успокаивающим, обезболивающим, противовоспалительным действием.

Молодые листья и соцветия даже добавляют в витаминные салаты, супы, к приправам или компотам .

Собирают донник для настойки вручную – срезают верхушки соцветий. Далее очень важно правильно высушить сбор. Чтобы растение не потеряло ценный аромат, его немного подвяливают на солнце, а затем досушивают в тени на воздухе.

Высушенный и упакованный донник поступает в цех подготовленных настоек Nemiroff. Там его заливают водно-спиртовой смесью в специальных емкостях, где и держат, пока не сформируется infused, то есть настойка, вытяжка.

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Перец чили

Когда говорят "перец чили", то обычно имеют в виду высушенные плоды тропического куста Capsicum frutescens. Это красная пряность с ярким жгучим вкусом, которая происходит с Латинской Америки, однако выращивают его в различных странах

К слову, "чили" с ацтекских языков науатль – это, собственно, "красный". А особый вкус придает вещество капсаицин (яркость зависит от ее концентрации), которого нет в других видах перца.

Красный перец имеет сильный пряный аромат, и вкус от пряного до острого и даже очень жгучего.

Красный перец также и полезен для человеческого организма. В нем – много витаминов С, А, группы B (в основном B6), калия, магния и железа. Настойку из перца применяют для аппетита и улучшения пищеварения.

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Ванны из перечного раствора способствуют кровообращению. А исследования Cancer Research 2006 даже показало эффективность красного перца в борьбе с раковыми клетками.

К слову, это доказанный факт, что 50 граммов выпитой водки оказывают согревающий эффект на человеческий организм.



Это от расширения сосудов и нормализации кровоснабжения внутренних органов. Но не стоит злоупотреблять! Если выпить много, то организм усиливает теплоотдачу и начинает охлаждаться быстрее.

Мы немного рассказали об ингредиентах, а это только 3 из 27 составляющих медовой с перцем, каждый из которых имеет не только свою историю, но и особенный вкус и свойства.