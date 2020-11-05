Казалось бы, на эту тему уже нечего говорить, ведь каждый прекрасно понимает, что длина пениса имеет опосредованное влияние на интимную жизнь. Впрочем, большинство мужчин, вдохновленные порнофильмами, имеют несколько искаженное отношение к этому трепетному вопросу. Сексолог Аксель-Юрг Потемпа ответил, важна длина ли пениса во время секса?

Если тебе кажется, что длинный пенис однозначно гарантирует удовольствие для тебя и твоей любимой, – это совсем не так. Мы на Men 24 попробуем разобраться в том, имеет ли длина значения. А в этом нам поможет сексолог.

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Если говорить о среднем показатель, то в эрегированном состоянии член достигает 13 – 14,5 сантиметра . Но это вовсе не означает, что каждый член должен иметь именно такую длину.

Важен ли размер члена? Конечно же. Хотя бы для тебя. Даже в психологическом плане каждый мужчина будет чувствовать себя увереннее, если длина его пениса будет превышать средний показатель.



Средняя длина члена составляет от 13 до 14,5 сантиметра / Фото istock

Длина пениса влияет на качество секса?

Если верить врачу Потемпа, то качество секса зависит от длины пениса только в некоторых случаях. Длина и объемы члена не столь важны для женщины. Она особенно ценит именно впечатление от секса , а не то, что у тебя в штанах. Поэтому она обязательно обратит внимание на твои бицепсы, ноги, бедра.

Что влияет на хороший секс

Одно из исследований указывает на то, что для женщин важно именно общее впечатление. Именно оно влияет на ощущение, что секс был отличным. Также они обращают внимание на волосы на лобке . Толщина заняла в их рейтинге 3 место, а вот длина члена – попала аж на 6 Поэтому не нужно зацикливаться на этом.



Женщины в первую очередь обращают внимание на общее впечатление от секса / Фото unsplash

Если пенис слишком мал?

Бывает так, что в эрегированном состоянии пенис достигает 8 сантиметров в длину. Такой член называют микропенисом. Но и здесь не нужно расстраиваться, если природа сыграла злую шутку. Достаточно выбрать оптимальную позицию, чтобы получать и дарить удовольствие.

Как сделать пенис визуально длиннее?

У нас есть несколько секретов, которые позволят визуально удлинить твой пенис . Для этого нужно уделять внимание интимной стрижке (чрезмерная растительность может его визуально уменьшать), а также позаботиться о подтянутом животе (на его фоне пенис не будет теряться).



Опрятная интимная стрижка визуально удлинит твой пенис / Фото istock

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Почему мы так много говорим о длине пениса?

Нужно быть честными с собой: более половины мужчин хотела бы иметь более длинный пенис. Неудивительно, что в таких представителей сильной половины человечества могут возникать проблемы в интимной жизни.

Но длина пениса ужасно переоценена. Дело в том, что большинство недовольных мужчин – обладатели полового члена средней длины . А виновным во всем есть злоупотребления порнографией, которая пестрит гигантскими пенисами и перекачанными телами. Отсюда и возникает мысль, что у тебя должно быть все то же самое!

Откажись от курения

Потемпа заметил, что его клинический опыт, а также ряд исследований показали, что никотин может стать причиной сокращения длины пениса на 1 сантиметр . Здесь виновным является повреждение кровеносных сосудов. Следовательно, врач рекомендует отказаться от курения!



Курение может сократить длину твоего члена на сантиметр / Фото adobestock

Напоследок оставим тебе интересный факт, касающийся женского клитора. Его длина тоже может быть разной, и достигать до 19 сантиметров. И состоит он из тех же пещеристых тел, что и твой пенис. Поэтому в сексе важнее именно толщина члена, а не только его длина. Да и не стоит забывать о твоих умениях!